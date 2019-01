La Berlinale completa su lista, 17 filmes a competición por el Oso de Oro

El festival de cine de Berlín completó hoy su lista de filmes a competición en la edición que abrirá el 7 de febrero, una selección de 17 películas que representan a 25 países y en la que la participación hispana se limita a "Elisa y Marcela", de la española Isabel Coixet.

La organización añadió cinco filmes a su sección oficial, entre ellos las cintas dirigidas por el francés André Téchiné y el chino Zhang Yimou, además de "Vice", interpretada por Christian Bale y Amy Adams.

"L'adieu à la nuit", interpretada por Catherine Deneuve y dirigida por Téchiné; "Amazing Grace", documental estadounidense dirigido por Alan Elliott, y la película de Adam McKay, por la que Bale obtuvo el Globo de Oro al mejor actor por su interpretación del ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney, participarán sin competir.

Forman parte de la selección oficial y sí acudirán en competición "Synonymes", coproducción entre Francia, Israel y Alemania dirigida por Nadav Lapid, y la cinta de Yimou, "Yi miao zhong", protagonizada por Zhang Yi y Fan Wei.

En total la sección oficial de la próxima Berlinale, que se celebrará entre los días 7 y 17 de febrero, contará con 23 filmes, de ellos 17 a competición, precisó la organización.

Las otras películas a competición, además de la de Coixet, son "Grâce à Dieu", del francés François Ozon; "Mr. Jones", de la polaca Agnieszka Holland; la coproducción germano-francesa "Der Goldene Handschuh", del alemán Fatih Akin, y "The kindness of strangers", realizada por la danesa Lone Scherfig, que abrirá el festival.

También estarán la austríaca "Der Boden unter den Füßen", de Marie Kreutzer; la germano-serbia "Ich war zuhause, aber", de Angela Schanelec, y "Kiz Kardesler", coproducción entre Turquía, Alemania, Holanda y Grecia, dirigida por Emin Alper.

Además han sido seleccionadas para la competición la italiana "La paranza dei bambini", de Claudio Giovannesi; la alemana "Systemsprenger", dirigida por Nora Fingscheidt; la coproducción escandinava "Ut og stjæle hester", dirigida por Hans Petter Moland, la cinta canadiense "Répertoire des villes disparues", de Denis Côté.

Las otras películas en competición son "Di jiu tian chang", del chino Wang Xiaoshuai; "Godspod postoi, imeto i' e Petrunija", de la directora macedonia Teona Strugar Mitevska, y "Öndög", del chino Wang Quan'an.

Forman parte de la sección oficial pero sin competir "Marighella", del actor y director brasileño Wagner Moura, conocido por su interpretación como Pablo Escobar en la serie de Netflix "Narcos", y "The Operative", coproducción entre Alemania, Israel, Francia y Estados Unidos dirigida por Yuvai Adler.

La participación hispana en la Berlinale fuera de la competición se encuentra en la sección Panorama, la segunda en importancia del festival berlinés, dedicada a nueva obras de directores consagrados, óperas primas y descubrimientos.

Se trata de "Los miembros de la familia", dirigida por el argentino Mateo Bendesky, "Monos", del colombo-ecuatoriano Alejandro Landes, y "Temblores", del guatemalteco Jayro Bustamente, según el programa de esa sección, todavía sin completar.

En la sección de cortometrajes habrá trabajos procedentes de España, Argentina, Chile y Brasil, de entre el total de 24 obras de 17 países incluidos en ella.

Se trata de la coproducción germano-argentina "Blue Boy", de Manuel Abramovich; "Shakti", de Martín Rejtman, una coproducción entre Argentina y Chile; la chilena "Héctor", de Victoria Giesen Carvajal y la coproducción brasileño-canadiense-estadounidense "Rise", de Bárbara Wagner y Benjamin de Burca.

De España procederán en esa seccción "Leyenda Dorada", dirigida por Chema García Ibarra e Ion de Sosa, y "Suc de síndria", de Irene Moray.

En la sección Berlinale Special han sido programadas, entre otras películas, la estadounidense "El Norte", dirigida por Gregory Nava; el documental alemán "Peter Lindbergh-Women Stories", de Jean-Michel Vecchiet, y la británica "The boy who harnessed the wind", de Chiwetel Ejiofor.

La edición número 69 de la Berlinale, que concluirá el 17 de septiembre, concederá un Oso de Plata de Honor a su carrera a la actriz británica Charlotte Rampling, a quien dedicará un homenaje.

El 14 de febrero se proyectará el filme de Rampling "Il portiere di notte" ("The Night Porter", 1974), que dirigió Liliana Cavani y que es uno de los títulos que ha marcado su carrera.

Presidirá este año el jurado internacional del festival la actriz francesa Juliette Binoche, quien además protagoniza uno de los filmes de la sección Berlinale Special, "Celle que vous croyez", bajo la dirección de Safy Nebbou.