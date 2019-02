La Berlinale, en la sala de visitantes de la cárcel o en la butaca del barrio

La alfombra roja del Festival de Cine va más allá de los 2.400 metros cuadrados de tela extendidos ante el Berlinale Palast: hay otras variantes estos días, sea ante la cárcel de Plötzensee o ante algunos cines de barrio de la capital alemana

Acceder al pase en la prisión de "Systemsprenger" -"System crasher"-, una de las 16 aspirantes al Oso de Oro, implicaba dejar en consigna todas las pertenencias, también el teléfono móvil, someterse a un estricto registro y pasar por tres controles de seguridad.

"Es lo mismo que debe hacer cualquier visitante de los 345 internos que tenemos aquí", informa la funcionaria que realiza el registro a las mujeres, cada una con su letrero de "visitante", que se le entrega tras depositar su documento de identidad.

"Esto no es ficción, es una cárcel real; toda visita implica un riesgo, sea o no tiempo de Berlinale,", apuntó a Efe Bernd Michael, jefe de seguridad, tras comprobar la funcionaria que el bolígrafo detectado en uno de los bolsillos solo sirve para escribir.

La sala de visitas de Plötzensee, donde se han distribuido unas 150 sillas para la proyección, es uno de los lugares elegidos en la presente edición del festival de cine para el ciclo Berlinale goes Kiez -traducible por "La Berlinale va al Barrio"-.

Además de esa sesión en la cárcel, el ciclo se desarrolla en salas de toda la capital, incluido el llamado "B-ware", un local especializado en filmes viejos o raros de Friedrichhain, uno de los barrios del antiguo sector este, ahora feudo de la modernidad.

Entre viejas butacas y reliquias de cineastas se proyectó estos días en esa sala "off" la cinta "God exists, her name is Petrunya", filme macedonio asimismo de la competición oficial, y también "Los miembros de la familia", del argentino Mateo Bendesky, exhibida en la sección Panorama.

"Tratamos de hacer una selección representativa de todos los apartados del festival", explicó a Efe Anna Jurzik, programadora del ciclo, consciente de que no puede abarcar más que una mínima parte de los 400 filmes que se ven en los diez días de festival entre todas sus secciones, a concurso o no.

Para Plötzensee se ha programado un único pase con la mencionada película de la alemana Nora Fingscheidt, representante de la nueva generación de cineastas del país y centrada en una niña de nueve años extremadamente violenta, a la que mandan de centro en centro entre desbordados terapeutas y asistentes sociales.

Es una niña crecida en una familia desestructurada, que va de los estallidos de ira a la ternura, que desespera a todo aquel que trata de buscarle una salida pero también les rompe el corazón, por lo desgarrador de una situación fuera de control.

"Una película perfecta para esta lugar", en opinión de Helmut Weiss, juez ya retirado, de 73 años, quien en el pasado se ocupó de muchos casos de delincuentes juveniles "en los que claramente fallaron los sistemas de prevención", antes de caer en el delito.

Interpreta a Benni, la protagonista, Helene Zengel, una de las revelaciones de esta Berlinale, cuyos premios repartirá mañana el jurado presidido por la actriz francesa Juliette Binoche y con el realizador chileno Sebastián Lelio entre sus miembros.

La alfombra roja de Plötzensee era muy distinta no solo a la del Berlinale Palast -hecha con basura marítima reciclada y moquetas viejas-, sino también de otras versiones reducidas para los cines de barrio: dos fluorescentes rojos, a un lado y otro de la escalera en la entrada de visitantes de la cárcel.

"Estamos a pocos metros de otro lugar que también debería ser disuasorio, representativo de nuestra historia monstruosa", explica el exjuez, en alusión a la antigua cárcel donde entre 1933 y 1945 se ejecutó a unos 3.000 enemigos u opositores del Tercer Reich.

A unos 200 metros del acceso a la cárcel actual está el monumento que recuerda a esas víctimas del nazismo, entre ellos algunos de los conjurados de la "Operación Walkiria", oficiales agrupados en torno a Claus Schenk von Stauffenberg, autor del atentado fallido contra Adolf Hitler, el 20 de julio de 1944.

