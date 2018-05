Bertín Osborne sacará un nuevo disco con canciones inéditas en octubre

El cantante Bertín Osborne ha anunciado que está cerrando el repertorio del que será, en octubre de este mismo año, su nuevo disco.

En declaraciones a Efe, el artista ha revelado que el próximo disco contendrá canciones inéditas, algunas de ellas escritas por él, y que por primera vez será en formato acústico.

Su intención es terminar de cerrar el repertorio en las próximas semanas y empezar a grabar en junio, hasta principios de setiembre, para tener listo el disco en octubre.

Con el nuevo repertorio, Osborne ha señalado que prepara "una gira importante" en la que "cruzará el charco" para llevar sus canciones a América, una posibilidad que no ha podido contemplar con la gira 'Crooner', en la que está ahora metido.

"En esta última gira contamos con 24 músicos sobre el escenario en formato 'big band' y con presencia de mariachis", lo que ha aclarado que dificulta mucho la posibilidad de desplazarse.

Por este motivo, el veterano cantante ya ha anunciado que la gira 'Crooner' hará parada este verano en "sitios cercanos" que le "divierten" como Madrid, Sevilla o Marbella.

El músico escogió anoche el Castillo de Peralada (Girona) para interpretar, junto a su 'big band', las canciones más icónicas de su trayectoria como "Amor mediterráneo", "Como un vagabundo" o "Échame a mi la culpa".

Asimismo, Osborne ha evidenciado que se divierte "mucho más en el escenario que en la tele", aunque ha señalado: "hay días en que no me encuentro al cien por cien y no disfruto tanto".

Para su actuación de anoche, el artista había preparado 'Caruso', una canción especial que habitualmente no interpreta en directo pero que, pese a mostrarse "preocupado por una nota" y anunciar que era una canción "muy complicada", consiguió levantar a todo el público de sus asientos.

La de anoche fue la tercera actuación del artista, famoso por sus baladas y sus rancheras, en Peralada, donde ya ofreció un concierto en 1984 y otro en 1985.

"Me encanta cantar en Cataluña", ha señalado Osborne, que también ha querido recordar con cierto lamento el concierto que hace dos meses tuvo que suspender en Barcelona a causa de una neumonía que le obligó a estar dos días hospitalizado.

El artista ha expresado su satisfacción por esta nueva visita a Cataluña, ha aprovechado para rememorar el "cariño" que le muestra "la gente de esta tierra", y la buena acogida que tuvo aquí en el año 81, cuando empezaba su carrera artística, el tema "Amor mediterráneo".