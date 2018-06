Bianco pide "reflexión" sobre el Inaem tras anularse la fusión del Real y el Teatro de la Zarzuela

Con "mucha alegría" ha recibido el director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, la decisión del ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, de anular la fusión entre esa institución y el Teatro Real, y ha aprovechado para pedir "una reflexión" sobre "la forma de trabajar del Inaem".

"Desde que se firmó el decreto de fusión el pasado 20 de abril, aunque yo me enteré en marzo, ha habido mucha incertidumbre, paros, la gente no tenía una explicación lógica de lo que ocurría y el público, del que no nos podemos olvidar nunca, ha venido al teatro y se lo ha encontrado cerrado. Y esto se ha terminado", ha celebrado Bianco.

"Hoy es un día importante", ha subrayado en declaraciones a Efe Bianco, porque les permite retomar "con normalidad" la actividad tras suspensiones de funciones por los paros, de forma que el 29 de junio se estrenará "¡24 horas mintiendo!", una comedia musical de Francisco Alonso con nueva producción del Teatro de la Zarzuela.

También sacarán a la venta abonos y entradas para la próxima temporada, que "es muy ilusionante, con grandes nombres propios muy importantes", con ocho títulos líricos, entre ellos "La casa de Bernarda Alba" o "Doña Francisquita" y diez conciertos.

Pero esa alegría no ha sido óbice para que Bianco, que asumió la dirección del Teatro de la Zarzuela en 2015, pida "replantear una nueva forma de trabajo en el Inaem (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música) y sus unidades de producción", entre las que están también el Auditorio Nacional de Música, el Ballet Nacional de España, el Centro Nacional de Difusión Musical o el Centro Dramático Nacional.

"Creo que a veces es muy difícil el funcionamiento, porque se rige por un convenio único de la administración que no es muy compatible con el teatro; quizá sea el momento de plantear un cambio", ha dicho Bianco, que lo planteó al ministro de Cultura durante su reunión de ayer sobre la fusión.

"Al menos es un momento de reflexión. Yo soy de naturaleza conciliadora y pienso que hay que hablar cara a cara y en voz alta, y escuchar a los demás para poder convivir, saber adaptarse y ser tolerante con el pensamiento del otro", ha añadido.