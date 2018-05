La Biblioteca Nacional de Irlanda catalogará el material de Band Aid

La Biblioteca Nacional de Irlanda (NLI) anunció hoy que ha comenzado a catalogar "gran cantidad" de material de la organización benéfica Band Aid, fundada en 1984 por el cantante dublinés Bob Geldof, para recaudar fondos con los que combatir la hambruna en Etiopía.

Durante los próximos dos años, un experto organizará los cientos de documentos, cartas, faxes, obras artísticas o grabaciones musicales donadas por Geldof, los cuales han permanecido casi olvidados hasta ahora en un almacén de Londres, donde reside el artista.

"Una persona contratada para este proyecto pasará los próximos 18 ó 24 meses catalogando la colección y después se pondrá a disposición de todos los investigadores en la Colección Especial de la Biblioteca Nacional", explicó la NLI en un comunicado.

Después se procederá a una "digitalización selectiva" para presentar ese material ya organizado a todo el público en el archivo online de su pagina web.

"La NLI también organizará una gran exhibición en el Archivo Fotográfico Nacional para atraer visitantes de todas las edades y de todo el mundo, al tiempo que exploraremos la posibilidad de llevarla también al extranjero", indicó.

Tras fundar Band Aid, Geldof y Midge Ure compusieron la primera versión de "Do They Know It's Christmas?, un sencillo que recaudó ocho millones de libras en 1984 y en el que participaron, entre otros, Bono, Sting, David Bowie, George Michael, Boy George, Phil Collins, Paul Weller y Paul McCartney.

Su éxito llevó a Geldof a lanzar el año siguiente Live Aid, dos macroconciertos organizados simultáneamente en Londres y Nueva York, en los que se dieron cita los grupos y artistas más grandes del momento, como U2, Dire Straits, Madonna, Queen o Bob Dyland.

El material aportado por Geldof, según la NLI, dará una idea de la magnitud de los esfuerzos realizados por cientos de profesionales y voluntarios para dar forma a esos proyectos.

Por ejemplo, la colección aspira a captar el importante trabajo desarrollado por aquellos que gestionaron el transporte y entrega de la ayuda humanitaria de Band Aid a través flotas de barcos y camiones.