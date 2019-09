La Bien Querida: "Peor que un amor atormentado es no sentir nada"

La Bien Querida conjura y celebra todos los aspectos del amor en un nuevo disco, "Brujería", en el que trata esta emoción como un encantamiento, "como una droga que te pide tu dosis diaria", hechizando a numerosos oyentes que ven en este su hechizo más directo y fresco.

"No hay conservante ni antiséptico mejor para el corazón que el amor, cualquier amor, hasta el atormentado, porque te mantiene vivo y es peor no sentir nada", apunta esta polifacética músico y pintora en una charla con Efe ante la publicación este viernes 27 de septiembre de su sexto disco de estudio.

Como principal novedad, Ana Fernández-Villaverde (Bilbao, 1974) acude a Carlos René como productor para tejer el que, en su opinión, es "el disco más romántico" de su carrera.

"Que fuese misterioso y tuviese mucha magia" fueron los parámetros que le lanzó a la hora de vestir once canciones con muchas capas de sonido que no pierden por ello su sencillez y que beben mucho en su combinación de luminosidad y oscuridad de The Cure ("mi banda de cabecera desde que era adolescente", comenta).

Más sorprendente es cómo en "Déjame entrar" establece una ecuación con variables aparentemente inconciliables, pues se inspira en un cándido tema "country" con el que el dúo holandés The Common Linnets acabó en segunda posición en el Festival de Eurovisión en 2014 y al que se propusieron dar una pátina al estilo de Ennio Morricone.

La idea, revela, fue de David Rodríguez, de La Estrella de David, que participa en la canción y con el que dice mantener la misma química profesional, sin que medie ya una relación sentimental entre ambos.

No es el único hechicero convidado a este aquelarre de "Brujería" (Elefant Records), pues ahí vuelve a estar en su enésima colaboración J, de Los Planetas.

"Nuestras voces quedan muy bien y tengo mucha confianza con él, es un amigo. Estamos pensando hacer un disco juntos. Nos gustaría, lo hemos hablado de verdad pero de ahí no ha pasado", desvela la artista tras la última experiencia juntos en el tema "Domingo escarlata".

Pero si hay un dúo que esta vez atrae todas las miradas es el que establece con Diego Ibáñez, vocalista y letrista de Carolina Durante, en el sencillo de presentación "¿Qué?", uno de los más frescos y directos de una carrera en la que habitualmente apostó por contemporaneizar el folclor español.

"Esta vez me he arriesgado poco", añade con sonrisa pícara ante la elección. "Diego me pegaba en esa canción tan adolescente, de confusión. Cuando un recuerdo se construye, es imposible saber qué es verdad y qué es mentira. Además, a Diego le iba muy bien el fraseo y podía darle un punto punk que contrastara muy bien con mi voz", argumenta a continuación.

No es el único miembro de Carolina Durante en el disco, pues también han participado el batería Juan Pedrayes y el guitarrista Mario del Valle, integrantes asimismos de la banda Axolotes Mexicanos y, bajo esta condición, compañeros del productor Carlos René.

De "Brujería" llama la atención incluso la portada, un homenaje a una portada del disco de los años 60 "Midnight Creeper" (Blue Note), de Lou Donaldson, una imagen que ya intentó recrear para su primer álbum, "Romancero" (2009), pero que no ha fructificado hasta ahora.

Como curiosidad, en ese ánimo de cuidar también la parte física del disco, a cada corte musical le sucede un hechizo inventado por ella misma.

"Cualquier canción artística, por pequeña que sea, es un hechizo que lanzas al universo. Incluso las palabras. Por eso se dice que hay que pensar en positivo o tener cuidado con lo que deseas. Ese fue el germen del disco", explica sobre su manual "de magia blanca, porque la negra exige pagar un precio".

Dentro canta "al amor a una causa justa, a la que te entregas con pasión", "al amor como una droga" y también a la "dualidad" de ese sentimiento en "Me envenenas", un juego sin estribillos en el que tampoco se repite ningún término y que en cuanto a producción "tiene mucho rollo de Pet Shop Boys y de techno alemán".

La Bien Querida desplegará ahora su magia en vivo en varias citas. En formato acústico se presentará el 18 de septiembre en el Museo Reina Sofía y, ya en el formato propiamente dicho de su nueva gira, el 16 de noviembre en la sala Joy Eslava de Madrid, el 12 de diciembre en Apolo 2 de Barcelona y el 17 de enero en la sala Moon de Valencia.

Javier Herrero.