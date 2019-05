La 58ª Bienal de Arte de Venecia abre al público

La 58ª edición de la Exposición Internacional de Arte de Venecia abre hoy al público y hasta el 24 de noviembre presentará las diferentes apuestas de más de 90 participaciones nacionales, que en esta ocasión reflexionan sobre las problemáticas de los tiempos actuales.

Está comisariada por el estadounidense Ralpg Rugoff, actual director de la Hayward Gallery en Londres, y lleva por tema "May you live in interesting times" ("Ojalá vivas en tiempos interesantes"), frase que Robert F. Kennedy pronunció en su viaje a Sudáfrica en 1966.

Rugoff explicó recientemente en una entrevista con Efe que eligió el título por numerosos motivos, entre ellos porque pensó que sería conveniente optar por una frase más optimista en unos tiempos actuales que tienen "algunos momentos alarmantes".

Rugoff comisaría la exposición central, que se distribuye entre los pabellones principales del Arsenale -antiguos astilleros venecianos- y los Giardini, y en ella han participado 79 artistas.

Particularmente interesante resulta la propuesta de la mexicana Teresa Margolles, que ha llevado hasta la ciudad de los canales un gran muro de hormigón, con concertinas en la parte superior, para provocar a la gente y que se pregunte sobre las divisiones y la violencia que existe en el mundo.

En la Bienal de este año, también se ha anclado un enorme pesquero que se hundió en 2015, causando la muerte de más de 700 personas en lo que se convirtió en la mayor tragedia del Mediterráneo.

Se trata de "Barca nostra", un proyecto del artista suizo Cristoph Büchel y que busca cuestionar si las relaciones que tienen los gobiernos de los países desarrollados con los migrantes es la adecuada.

Además de la exposición principal, también están presentes noventa participaciones nacionales en los pabellones históricos que se ubican en los Giardini, en el Arsenale y en el centro histórico de Venecia, y este año cuatro países participarán por primera vez: Ghana, Madagascar, Malasia y Pakistán.

Latinoamérica está representada por nueve países: Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Guatemala, México, Perú, Uruguay y República Dominicana.

Venezuela, sin embargo, tiene pabellón propio en los jardines venecianos y se encuentra en la lista de los participantes, pero mantiene su edificio cerrado por remodelación, según afirmaron a Efe fuentes oficiales del país.

En los Arsenale -antiguos astilleros venecianos- se pueden ver los pabellones de Argentina, México, Perú y Chile, mientras que en los Giardini se encuentran los de Uruguay y Brasil.

República Dominicana está presente por primera vez en la Bienal de Arte con su propio pabellón, ubicado cerca del famoso puente de Rialto, igual que el de Guatemala; mientras que Cuba se encuentra en la isla de San Servolo.

Todos ellos, muestran a los amantes el arte su diversidad, su riqueza natural y cultural, y reflexionan sobre el futuro, sobre el colonialismo y sobre el daño que provoca el hombre en la naturaleza con los avances en materia de urbanismo.

El pabellón de España un proyecto de los artistas vascos Itziar Okariz y Sergio Prego y comisariado por Peio Aguirre, que presenta un pabellón vacío, "perforado" por el sonido, imagen, escultura y arquitectura.

Destaca Rusia pues en esta edición el Museo del Hermitage de San Petersburgo se ha convertido en la primera institución que organiza una exposición en la Bienal de Arte de Venecia y para la ocasión ha optado por un proyecto basado en "El retorno del hijo pródigo", la famosa pintura de Rembrandt, considerada una de las grandes obras de este museo.

Y también Francia, donde la artista Laure Prouvost ha optado por inundar de agua el pabellón, de forma metafórica, para crear un mundo onírico, en el que la naturaleza se mezcla con la tecnología y analiza los cambios que el hombre provoca en el medioambiente.

La Bienal de Arte de Venecia se completa con una veintena de eventos colaterales de organizaciones e instituciones sin ánimo de lucro, y entre estos destaca por ejemplo la exposición "Rothko en Lampedusa", organizada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y que trata de dar voz a los artistas refugiados emergentes.