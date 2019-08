Bilbao canceló a C. Tangana para no visibilizar letras que denigran a las mujeres

El Ayuntamiento de Bilbao decidió cancelar el concierto del rapero C. Tangana programado para las próximas fiestas de la ciudad porque consideró que tenía "la obligación de no visibilizar ese tipo de mensajes que denigran a las mujeres".

El equipo de gobierno municipal anunció el pasado viernes la cancelación del concierto de C. Tangana tras las críticas recibidas por sus letras "machistas" y despectivas contra las mujeres, en una decisión "muy dura" y tras una "gran reflexión", según ha asegurado este martes la concejala responsable de Fiestas, Itziar Urtasun.

Durante la presentación del programa festivo, la edil ha señalado que "sin duda" el Ayuntamiento está a favor de la libertad de expresión. "En Bilbao todos intentamos respetar los gustos y las ideas; faltaría más", ha agregado.

Urtasun ha asegurado que, a pesar de la cancelación del concierto, el Ayuntamiento "no ha vetado" a C. Tangana, que puede cantar "donde quiera", sino que consideró que su contratación "no era apropiada".

El Ayuntamiento, según la concejala, no tiene "noticias" de que el representante de C. Tangana pretenda plantear una demanda por la anulación con concierto.