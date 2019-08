Bilbao reparte guías para responder ante agresiones sexistas en sus fiestas

El Ayuntamiento de Bilbao ha publicado una renovada guía informativa sobre cómo identificar y responder ante las agresiones sexistas durante las fiestas, que estará disponible en la web municipal y en la aplicación "Bilbao Aste Nagusia 2019".

El alcalde, Juan Mari Aburto, que ha presentado este miércoles la campaña y la estrategia municipal de prevención y de sensibilización en contra de este tipo de agresiones, ha anunciado que también se repartirán tarjetas y chapas con los números de teléfono de emergencias.

Aburto ha asegurado que "en Bilbao mostramos un rotundo rechazo y repulsa" a cualquier tipo de agresión por razón de género y orientación sexual. "Sobran, están de más. Nos dan asco", ha dicho.

Según él, lo importante es la convivencia, el respeto, la responsabilidad y la libertad para poder disfrutar, sin miedo, de las fiestas, que empezarán el próximo sábado, 17 de agosto.

Por eso, al ya habitual "No es no" se suman este año nuevos lemas, como "El silencio no es un sí", que apelan a la importancia que "tiene y debe tener" el consentimiento, la clave en esta campaña.