Blake Lively protagonizará una película apocalíptica para Netflix

La actriz Blake Lively protagonizará "Dark Days at the Magna Carta", una película postapocalíptica que Netflix ha impulsado con el objetivo de iniciar una posible trilogía si el estreno resulta un éxito.

La trama de "Dark Days at the Magna Carta" se ambientará en un evento catastrófico y narrará la historia de una mujer que toma medidas extremas para salvar a su familia, adelantó este miércoles una exclusiva del diario The Hollywood Reporter.

Si bien el argumento no está centrado en una pandemia o enfermedad, el elemento clave de la ficción será una fatalidad que altera el mundo y por la que los ciudadanos se ven obligados a aislarse.

Este proyecto figura en los planes de Netflix para la próxima temporada, pues además la plataforma contará de nuevo con Michael Paisley para redactar el guion, quien ha trabajado como asistente en el rodaje de la serie fantástica "The Witcher".

Paisley, de 26 años, tuvo la idea para esta cinta el año pasado y ha aprovechado el confinamiento por el coronavirus para terminarla y presentarla a la compañía, que se mostró muy interesada junto a otros competidores.

La historia llamó la atención de Lively, que además de protagonizar también producirá la cinta junto a Shawn Levy y su empresa 21 Laps.

De hecho, 21 Laps es la responsable del rodaje de "Free Guy", que protagonizará el marido de Lively, Ryan Reynolds, y ha trabajado en otros éxitos como "Night at the Museum" (2006).

Recientemente la pareja de Reynolds y Lively fue noticia por donar un millón de dólares a varias organizaciones de EE.UU. y Canadá para ayudar a mitigar los efectos del coronavirus en las familias más vulnerables.

Lively además tiene una estrella en el Paseo de la Fama de la ciudad de Almería (España), donde la californiana rodó junto al británico Jude Law la película '"The Rhythm Section", estrenada este año con un sonado fracaso en taquilla.