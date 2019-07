Blanca Li desfila en la pasarela de alta costura de París con Rabih Kayrouz

La bailarina y coreógrafa granadina Blanca Li desfiló este lunes para la firma libanesa Maison Rabih Kayrouz, dentro de la pasarela de alta costura en París, donde manifestó su amor por la moda que le inspira en sus propios bailes.

"A veces la moda me inspira para crear. A veces veo un vestido que me gusta o un pantalón y me inspira para bailar o crear una coreografía, tengo muchos amigos en la moda y me encanta", dijo Li a Efe tras el desfile.

La bailarina hizo dos pases, uno con un vestido de leopardo similar a un diseño que Kayrouz creó para una de sus coreografías anteriormente, y otro blanco de alta costura, hecho especialmente para ella y para este desfile.

"Me gusta mucho la moda porque mi trabajo es el movimiento y la creación de Rabih es perfecta para el movimiento. Sus vestidos son increíbles y tienen mucho volumen, se mueven súper bonito", opinó.

Li, que se movió confiada por la pasarela haciendo piruetas para destacar el movimiento de la falda de su vestido, fue una de las modelos con las que contó el diseñador libanés en este desfile con el que celebró el veinte aniversario de su marca.

"A Rabih lo conozco desde hace unos años y me llama para desfilar porque a mí me encanta lo que él hace. Yo muchas veces le pido vestidos para bailar, para espectáculos entonces a él le encanta también que yo participe en los desfiles, son intercambios culturales", añadió.

La granadina, que tiene su residencia habitual en París, ha participado en los últimos años en los desfiles de la diseñadora Juana Martín en París, y recibió recientemente entró en la Academia de Bellas Artes de Francia como nuevo miembro de su sección de coreografía, integrada únicamente por cuatro personas.