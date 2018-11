Blanca Marsillach: Si mi padre hubiera nacido en otro país le recordarían más

La memoria y el legado cultural de Adolfo Marsillach han sido reivindicados hoy por su hija Blanca, que ha criticado que en España no se apueste por preservar su figura, un fin para el que "se podrían hacer muchísimas más cosas", como habría ocurrido, a su entender, si el actor hubiera nacido en otro país, como el Reino Unido.

Porque, "desde luego, si Adolfo Marsillach fuera Sir Laurence Olivier, en la Royal Shakespeare Company tendrían un tributo para él y le habrían homenajeado", mientras que en su país de origen "la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que montó mi padre, hasta el día de hoy no ha hecho nada así", ha afirmado la actriz.

Blanca Marsillach ha opinado que ese proceder se enmarca, en todo caso, en una forma de actuar propia de los españoles, no solo en lo referente a su padre sino a otras personas que han trabajado por el bien común.

"Es verdad que vivimos en un país que no es Inglaterra, que no es Francia, y en el que no somos lo suficientemente generosos con nuestra propia gente", ha sostenido.

Una sola excepción ha hecho al respecto, matizando que, a diferencia de la mayoría de la sociedad y las instituciones, "los compañeros, los actores, son muy proclives a venir a apoyar" las iniciativas que buscan mantener su huella y hacerla pervivir en el tiempo.

Algo que quedó patente, por ejemplo, "cuando fue el estreno de 'Entre versos y Marsillach'", un montaje que ha servido a la actriz para recuperar y actualizar una obra que su propio padre puso en escena en 1997 como homenaje a los grandes poetas del Siglo de Oro español junto a Amparo Rivelles y María Jesús Valdés, a través de una adaptación apadrinada por la Obra Social de La Caixa como parte de su programa de Personas Mayores.

Precisamente la presentación de la que es ya la edición número 29 de ese espectáculo ha sido el contexto en que Blanca Marsillach ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas en la villa de Moya, en Gran Canaria, donde nueve mujeres y dos hombres de entre 60 y 80 años se enfrentarán esta tarde al público por primera vez en sus vidas como sus protagonistas.

El objetivo de la propuesta, además de ayudar a preservar la figura del desaparecido actor, es promover un modelo de "envejecimiento activo" ofreciendo al mayor número posible de ancianos de todo el país la oportunidad de abandonar los estereotipos en que suelen quedar encasillados a su edad asumiendo el reto de probar nuevas experiencias y comprobar que aún son capaces de intentar cosas desconocidas mientras sigan vivos.