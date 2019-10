Blixa Bargeld: "El sonido está totalmente sobrevalorado"

"El sonido está totalmente sobrevalorado", afirma el músico Blixa Bargeld, fundador de la banda de rock Einstürzende Neubauten y ex guitarrista y vocalista de Nick Cave and The Bad Seeds, que realizará este sábado en el marco del festival Curtocircuito una performance que define como "comedia de vanguardia"

"Soy de la extraña raza 'artista de vanguardia'. Pero lo que voy a hacer es una comedia en vivo de vanguardia", explica en una entrevista con Efe Bargeld (Berlín Occidental, 1959), uno de los iconos y referentes del rock experimental alemán y exponente del movimiento Die Geniale Diletante, que se desarrolló en los años 80 alrededor de diversas escuelas de arte.

De 1984 a 2003, Bargeld fue también guitarrista y segunda voz del grupo Nick Cave and The Bad Seeds y, además, durante su extensa carrera, ha ejercido también de compositor, intérprete, actor, director y escritor.

Bargeld participará en el Curtocircuito para presentar "Solo vocal performance", un espectáculo en el que el músico explora los límites de conceptos como discurso, sonido y música.

Sin embargo, según cuenta, no cree "mucho" en el sonido y piensa que está "sobrevalorado" y condicionado siempre por el "contexto".

"He visto a mucha gente desperdiciar su tiempo tratando de buscar el sonido perfecto de una batería. No hay sonido perfecto de la batería. Hay sonidos buenos según el contexto", ha declarado.

Bargeld, que no ha lanzado un nuevo álbum con su banda desde "Lament" (2014), afirma que está trabajando actualmente en nuevos temas, que pretende sacar en la próxima primavera de 2020.

"El trabajo se remonta a 2002, cuando empezamos a hacer crowdfunding. Digamos que nosotros inventamos el crowdfunding", afirma el músico en referencia al álbum de 2007 "Alles Wieder Offen", que fue financiado por completo por colaboradores, sin la aportación de ningún sello discográfico.

"Ya no necesitamos desarrollar todo eso nosotros mismos. Ahora hay muchas compañías que están trabajando con este modelo y nosotros decidimos hacerlo con Patreon, que no es 'exactamente' una plataforma de crowdfunding", pero sí una plataforma en la que se apoya artistas, explica.

"En los álbumes anteriores vendíamos la suscripción al nuevo disco. Ahora vendemos lo que hacemos. Tenemos diferentes niveles de membresía con los que se pueden obtener diferentes beneficios", añade.

Para este nuevo disco, del que no ha desvelado muchos detalles, la banda tiene ya dos singles, que solo estarán disponibles para los suscriptores, y para 2020 pretenden tener listos dos nuevos álbumes y una película.

"Aún no tenemos marcada ninguna pauta en concreto ni ningún criterio para el disco. Por el momento estamos recolectando ideas y juntando temas" ha declarado Bargeld, que añade que está siendo "muy difícil" obtener objetos para la instrumentación porque en Alemania hay unas leyes "muy estrictas" que prohíben entrar en chatarrerías o desguaces".

Y es que una de las características principales de la banda es la creación y experimentación de sonidos con el uso de instrumentos creados por ellos mismos a través de distintos objetos.

Sin embargo, el espectáculo en Curtocircuito será muy distinto, ya que, según cuenta, habrá "mucha improvisación", aunque también algún texto pactado o "routine".

"Los comediantes suelen estar de pie en el escenario. Tengo un micrófono y nada más. Luego empiezan a contar una historia, hay algunos chistes, unos "routines". Eso es exactamente lo que hago", declara el músico.

Según cuenta, en la performance "no hay nada pregrabado" porque le apetece hacer "algo diferente", sin una "setlist": "Solo salgo y dejo que la cosa fluya".

"Podría ir mal en cualquier momento, pero la mayoría de las veces no ocurre", afirma sonriente Bargeld, mientras cuenta que una vez en Múnich se equivocó al comprobar en su cronómetro el tiempo que llevaba actuando en el escenario y estuvo más de dos horas, mientras el público acababa bostezando.

Por José Carlos Rodríguez