Boadella reaparece en Cataluña: El nacionalismo está acorralado y sin salida

El dramaturgo Albert Boadella ha hecho este martes su primera aparición pública en Cataluña desde el año 2007 porque "le da la gana", según ha dicho, pero también porque "han cambiado cosas en estos años" y "el régimen nacionalista", aunque mantiene poder institucional, "está acorralado y sin salida".

Así lo ha afirmado Boadella en la rueda de prensa de presentación del espectáculo "Looking for Europe" (Buscando a Europa), dirigido por Bernard Henri Lévy, y acompañado por el presidente de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch.

El fundador de El Joglars y "presidente en el exilio" de Tabarnia ha sostenido que el nacionalismo catalán le "obligó a marcharse" al presentarle como "un apestado de las esencias" e "induciendo al boicot" a sus obras.

Boadella, como ya hiciera en anteriores ocasiones, ha definido al independentismo como "una secta de dos millones de personas sin gurú y sin líder, lo cual es un enorme riesgo y peligro".

"Es público y notorio que las sátiras han sido largamente superadas y que los comediantes no podemos hacer otra cosa que moderar la realidad para que resulte creíble", ha aseverado en alusión a la situación política catalana.

Sobre los líderes independentistas ha afirmado que "esos señores hacen de por sí la sátira" y que lo que hagan siempre "será más potente que lo que se pueda representar" en una obra de teatro.

Boadella ha criticado también el papel de los intelectuales catalanes, que "han sido vasallos del régimen por cuestiones de intereses puramente económicos", pues la Generalitat es "una repartidora muy importante".

Ha dicho tener "un juicio muy poco positivo" sobre su gremio porque "todos se han puesto del mismo lado, en el que estaba el dinero", algo que es "lógico e incluso humano, pero totalmente indigno".

En referencia al papel que desarrollará en "Looking for Europe", Boadella ha explicado que el personaje que encarnará es un nacionalista catalán que compra un hotel en Sarajevo y ha asegurado que le ha costado mucho ponerse en su piel, algo que ha achacado a que los independentistas "realmente no tienen argumentos", sino que viven "en una ficción".

La obra, ha dicho, reflejará la "enorme pesadez" de los nacionalistas, "tan pesados que llegan a rayar el delito", y ha dicho en tono irónico que "es extraño que esto no se contemple en el código penal".