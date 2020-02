Bodas con muchas risas, terror y minimalismo en la cartelera de San Valentín

"Hasta que la boda nos separe", la nueva comedia del mago de la taquilla española Dani de la Orden, llena de amor y risas una cartelera que, por San Valentín, ofrece terror a demanda, minimalismo chino, cine 'indie' francés y un anime japonés, entre otras cosas, para elegir en las salas este fin de semana.

"HASTA QUE LA BODA NOS SEPARE", AMOR Y RISAS CON BELÉN CUESTA

La flamante ganadora del Goya a Mejor Actriz por su papel dramático en "La trinchera infinita", Belén Cuesta, se convierte gracias a Dani de la Orden en Marina, una organizadora de bodas tan perfeccionista en lo profesional como caótica en sus relaciones personales en "Hasta que la boda nos separe" una divertida comedia romántica que se ríe de los compromisos y apuesta por el amor.

Después de una agitada boda en la que ella se luce como "wedding planner", conoce al guapísimo Carlos (Álex García) y se enrollan de inmediato; la novia del chico descubre la tarjeta de visita de Marina en un bolsillo de su traje y lo interpreta como una propuesta de matrimonio a la que dice que sí de inmediato.

"HUEVO DEL DINOSAURIO", LA ESPIGA DE ORO DE VALLADOLID

La ganadora del premio principal de la pasada Seminci de Valladolid es un canto al minimalismo que plantea una reflexión sobre la civilización humana a través de la relación que se establece entre una pastora de Mongolia y un policía al que le encargan vigilar un cuerpo que aparece sin vida en medio de la estepa.

El director Wang Quan'an es uno de los cineastas chinos más originales de la llamada "sexta generación" y suele poner el foco en los problemas derivados de la modernización del país y la vida de sus gentes.

"YOU GO TO MY HEAD", CINE 'INDIE' FRANCÉS

Tras sufrir un accidente de coche en el desierto, Dafne sufre de amnesia post-traumática. Jake, la primera persona que se encuentra al recuperar la conciencia, le dice que es su marido y la lleva a una remota casa del desierto para recuperarse.

Se trata de la ópera prima de Dimitri de Clercq, una arriesgada e hipnótica propuesta del cine francés independiente que viene avalada por una treintena de premios en festivales internacionales.

"SINÓNIMOS", UNA VISIÓN IMPLACABLE DE LA VIOLENCIA ESTATAL ISRAELÍ

Intensa e implacable, esta original crítica de la violencia estatal de Israel dirigida por Nadav Lapid se llevó el Oso de Oro en la Berlinale y el premio al a mejor dirección en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.

La trama gira en torno a Yoav, un joven israelí que se traslada a París huyendo de la locura de su país. Nada más llegar se queda desnudo, sin posesiones ni identidad, lo que le ayuda a renacer de cero, renegando de Israel y del hebreo.

CUIDADO CON LO QUE DESEAS EN "FANTASY ISLAND"

Dirigida por Jeff Wadlow, "Fantasy Island" es un remake de la serie de terror del mismo título que se emitió en televisión durante los años 70 que busca ocupar ese lugar que muchos amantes del terror necesitan para una festividad como el día de San Valentín.

Después de ganar un concurso, un diverso grupo de personas llega a Fantasy Island, una particular y paradisíaca isla que alberga un resort, regentado por Mr. Roarke (Michael Peña), un lugar en el que todo es posible donde se puede vivir a demanda una fantasía relacionada con sus vidas. Pero pronto empezarán las pesadillas.

EL MITO DE CASANOVA, SEGÚN BENOIT JACQUOT

Vincent Lindon, Stacy Matrin y Valeria Golino protagonizan "Casanova, su último amor", una revisión del mito de Casanova dirigida por el francés Benoit Jacquot y que se sitúa en el Londres del siglo XVIII al que Casanova llega exiliado desde París.

Allí se encuentra con una joven prostituta con la que se obsesiona hasta el punto de perder el interés en otras mujeres. Pero ella le rechaza como nadie ha hecho nunca.

"EL AMOR ESTÁ EN EL AGUA", UN ANIME JAPONÉS POR SAN VALENTÍN

Coincidiendo con San Valentín, la distribuidora Selectavisión estrena el anime "El amor está en el agua", dirigida por Masaaki Yuasa, una historia juvenil que combina romance y ciencia ficción del que está considerado uno de los mejores directores de anime japonés.

La película tiene su cuota española ya que ha participado en ella el barcelonés Abel Góngora como el jefe de animación Flash. Góngora lleva varios años trabajando con Yuasa y participó también en "Lu over the Wall" (2017) y "Night Is Short, Walk on Girl" (2017).

El ERIZO AZUL DE SEGA SALTA AL CINE EN "SONIC, LA PELÍCULA"

Basada en la exitosa franquicia global de videojuegos de Sega, "Sonic, la película" es la primera incursión en el cine del erizo más rápido del mundo, una divertida comedia de aventuras que mezcla personajes de animación con actores de carne y hueso, tan famosos como James Marsden, que interpretará a su amigo Tom.

La película cuenta cómo el famoso erizo, recién llegado a la Tierra, debe defender el planeta del malvado genio Dr. Robotnik (Jim Carrey) y arruinar sus planes para dominar el mundo.

"CRIMEN A CONTRARRELOJ", UN THRILLER SOBRENATURAL ESPELUZNANTE

Escrita y dirigida por Jacob Estes, responsable de películas como "Mean Creek" o "The Details", "Crimen a contrarreloj" comienza cuando el detective Jack Radcliff (David Oyelowo) recibe una llamada de su sobrina Ashley (Storm Raid) en estado de pánico y acude rápidamente en su ayuda, pero al llegar descubre que toda su familia ha sido brutalmente asesinada.

Días después del ataque, Jack vuelve a recibir una llamada de su sobrina, pero esta vez le llama desde el pasado. Utilizando las llamadas para comunicarse a través del tiempo, Jack y Ashley emprenden una peligrosa carrera contrarreloj en la que Jack tendrá que enfrentarse a todo de tipo de adversidades y secretos para salvar a la persona que más quiere.