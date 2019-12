"Booktuber" español critica el "elitismo en la literatura"

El booktuber español Sebastián García criticó lo que denomina un "elitismo en la literatura", gracias al cual -en su opinión- personas que se creen "adecuadas" para ello dictan directrices de lo que deben leer los jóvenes.

El europeo, que ha logrado acercarse a los jóvenes por medio de su canal de YouTube, quiere conseguir una conexión entre el público y la literatura y, al mismo tiempo, defender la novela juvenil ante la sociedad.

De paso por Ecuador, donde participó en la XII edición de la Feria Internacional del Libro de Quito que finalizó el domingo, el también conocido como "El coleccionista de mundos" relató a Efe sus esfuerzos para apoyar la literatura juvenil.

DEFENDIENDO LA LITERATURA JUVENIL

El Booktuber de 23 años critica lo que considera un "desprestigio" hacia los jóvenes porque sus problemas o sus gustos suelen ser vistos como "banales" o "frívolos", una opinión que también se traslada a las novelas que se enfocan en las vivencias de estos jóvenes, dice.

"Hay un elitismo en la literatura que se ha perpetuado por mucho tiempo, en el cual la gente 'adecuada' tiene que decirte cuáles son los libros 'adecuados'", comentó con ironía.

Pero cuando llega un niño que confiesa que ha disfrutado de "Crepúsculo", en lugar de iniciar una conversación al respecto, la gente considerada "adecuada" le quita el libro de las manos y le dice que "no tiene ni idea", relata.

Cuestiona la falta de libertad de elección que se le da a los jóvenes en la literatura y la imposición de obras de autores como Miguel de Cervantes, pero "se olvidan de los libros clásicos que pueden ser clasificados como literatura juvenil".

"Cuando se habla de literatura juvenil, se habla también de 'El club de los cinco', 'La isla del tesoro', 'Las crónicas de Narnia', también de 'El principito'", enumeró.

A sus ojos, hay literatura que "como ya son clásicos no se entienden como juvenil", aunque son aventuras "dedicadas a un público joven". "Claro que es literatura juvenil", subrayó.

LITERATURA FORMADORA DE LECTORES

García suma 249.000 suscriptores y lleva siete años en el mundo del "Booktuber", un espacio en Youtube donde los usuarios se dedican a reseñar libros.

El español se muestra seguro de que con su canal ha logrado que todo tipo de personas se interesen por la literatura con sus vídeos.

"Son experiencias personales que a mí me sobrepasan porque yo grabo una reseña en mi cuarto, la edito y la subo", se maravilla antes de agregar que "luego hay gente que hace magia, que se conoce y van a sitios y empiezan a leer y compran libros".

La marca personal de este booktuber es la literatura juvenil y entre sus primeras reseñas están trabajos de autores como John Green, Veronica Roth, J.K. Rowling y demás escritores que son conocidos por sus novelas enfocadas al adulto joven que él enmarca en la "literatura formadora de lectores".

CRECER DENTRO DE LA LITERATURA

García reconoce que conforme ha avanzado su canal se ha alejado de las "payasadas" que hacía en cámara y ahora tiene un contenido "más profesional".

Y confiesa: "Yo he perdido visceralidad, he perdido pasión, ya no leo tanto como antes, no me emociono como antes, no lloro con el final de un libro como antes, entonces me gusta ver que, aunque mi contenido es más serio, más adulto" hay nuevos booktubers que le han tomado la posta.

Reconoce que ser "visceral" y tener tanta pasión al hablar de un libro es válido, pues reniega mucho de "esa idea de que sólo el crítico que ha estudiado puede decir algo sobre la literatura".

ENCONTRANDO EL CAMINO

Con respecto a su futuro en YouTube, García no está seguro de a dónde irá y, aunque extraña las épocas en las que tenía un contacto más cercano con sus seguidores, está feliz de ver las puertas que su canal le han abierto.

Viajar a Latinoamérica y entrevistar a personajes como Dan Brown, John Green, Matilde Asensi o Jay Asher son un sueño hecho realidad.

Recalca que aunque han tardado, los libros finalmente han llegado a YouTube, donde las personas han encontrado un refugio para hablar de literatura.

García ve un potencial de lectores en Latinoamérica, donde los jóvenes son más "viscerales y apasionados", dice antes de instar al público a sumergirse en el mundo de la literatura con su ya conocida y tradicional frase: "Larga vida a los libros".

Raisa Castro