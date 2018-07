Borràs: "Tan cultura catalana son Mayte Martín y Poveda como Antònia Vicens"

La nueva consellera de Cultura, Laura Borràs, defiende en una entrevista con Efe que "tan cultura catalana" son los cantaores de flamenco Mayte Martín y Miguel Poveda, ambos nacidos en Cataluña, como la literatura que escribe en catalán la mallorquina Antònia Vicens.

Cuando se cumple un mes de su acceso al cargo, después de dirigir en los últimos cinco años la Institució de les Lletres Catalanes, Borràs ha señalado que la cultura que debe "dinamizar" desde el departamento es la que se hace en el ámbito "de lo que denominamos Cataluña" y remarca que por ello no debe "haber ninguna polémica".

A su juicio, es "inequívoco" que la literatura catalana es la que "está escrita en catalán, con independencia del lugar de procedencia, nacimiento o residencia de quien la escribe, y la cultura catalana es la que se hace en Cataluña".

"Siempre explico que Kafka es un autor que nace en Praga, pero en cualquier librería está con la literatura alemana, porque la lengua de la literatura que escoge es el alemán y tienen clarísimo que lo que hace es literatura alemana", ha apuntado.

Ahonda en que, por tanto, "cultura catalana es la que se hace en Cataluña, y hay una cultura que no tiene lengua, porque los cuadros no la tienen, y hay una cultura que tiene lengua y que puede ser el castellano, el catalán, el inglés o el amazigh, las más de 300 lenguas que se hablan en este momento en Cataluña".

Ha recordado que desde la Institució trabajó en la organización de homenajes y exposiciones a "por ejemplo, Jaime Gil de Biedma, con una exposición que hicimos en Barcelona, junto con la familia, y que luego fue a la Biblioteca Nacional".

Y ha continuado: "También hicimos una lectura, no hace una década sino recientemente, del 'Quijote' en la Real Academia de las Buenas Letras, donde Alberto Blecua habló con Sergio Vila-Sanjuán y Albert Serra, e hicimos una lectura multilingüe de los capítulos del 'Quijote' en Barcelona".

Sin embargo, tampoco rehuye que "el departamento de Cultura tiene que velar y tiene que intentar trabajar por aquel espacio que, si no lo hacemos nosotros, no tiene posibilidades de existencia".

En cambio, cree que los autores catalanes que escriben en castellano pueden acudir para pedir ayudas al Instituto Cervantes o al Ministerio de Cultura. "Los que escriben en catalán o nos las piden a nosotros o no tienen estas ayudas, por lo que es una cuestión de adecuación de una determinada necesidad y de una razón de ser de la propia Generalitat de poder impulsar aquello que, si no lo impulsas tu, no lo impulsará nadie más", ha apostillado.

Por su experiencia en los últimos años, considera que "los escritores en lengua castellana lo han entendido, y yo he tenido una relación muy fructífera con muchos de ellos, entre otras cosas, porque procedo del mundo de la literatura comparada y donde siempre me he sentido cómoda es en los espacios intersticiales y de relaciones, no solo de la literatura, sino con otras artes".

"Muchas veces -ha concluido- creo que es más buscar la polémica donde no la hay. Lo que sí se puede dar es que la realidad literaria, que es la que más conozco, a veces se mantenga en compartimentos estancos y quizá sería muy productivo que se encontrarán más".

Sobre cómo valora que el grupo editorial más importante de España, el Grupo Planeta, trasladara en otoño su sede social y fiscal de Barcelona a Madrid, Laura Borràs no esconde que le "entristece" que tomara esta decisión e incluso que en cierto momento le "enfadara".

Afirma que no tiene "ninguna capacidad de seducción para que puedan volver" y que, como consellera de Cultura, tampoco les irá a buscar, aunque "encantada de la vida si quieren volver, porque el Grupo Planeta es un grupo editorial muy importante, con el que he tenido muchos vínculos en estos años porque vengo del mundo literario".