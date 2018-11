Borràs niega haber troceado contratos para beneficiar a colaborador

La consellera de Cultura, Laura Borràs, ha negado hoy "con total contundencia" haber troceado el importe de una contratación para efectuar trabajos informáticos para la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), cuando dirigía este organismo, para poder adjudicarla sin concurso a un colaborador suyo.

El Periódico publica hoy que la actual consellera encargó, entre 2015 y 2017, tres trabajos por un importe total de 45.550 euros a un programador informático que responde a las siglas I.H.F. y que había colaborado con ella en un Master que Borràs impartía en la Universitat de Barcelona y en un grupo de investigación académica liderado en su día por la titular del Departamento de Cultura.

En respuesta a preguntas de los periodistas en el Parlament, Borràs ha subrayado que la fuente de la que ha salido la información es el Portal de Transparència de la Generalitat y que, por lo tanto, "son contrataciones que han pasado todos los filtros".

"Si la información sale del Portal de la Transparencia -ha añadido la consellera- es que ha pasado todos los filtros. Todo lo que ha hecho la Institució de les Lletres Catalanes está auditado y publicado en este portal, donde se puede ver quién es objeto de los contratos y cómo se han producido".

Los Mossos d'Esquadra, bajo la dirección de un juzgado de Barcelona, están investigando supuestos contratos irregulares en la Institució de les Lletres Catalanes en la época en la que Borràs dirigía este organismo, dependiente de la Generalitat, y en este sentido el pasado martes registraron la sede de la ILC y del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la administración catalana.

Borràs también se ha referido a unas declaraciones que hizo ayer en varias emisoras, en las que inicialmente dio a entender que el conseller de Interior, Miquel Buch, le había facilitado información sobre las actuaciones de los Mossos en este caso, como que ella no estaba siendo investigada.

"Hay secreto de sumario y por lo tanto él no me ha facilitado ninguna información porque no la tiene, porque no me la puede facilitar y porque yo no se la he pedido", ha asegurado hoy Laura Borràs en alusión a Buch.

Respeto a la solicitud de comparecencia en el Parlament para dar explicaciones por estos hechos, hecha por el grupo parlamentario de Ciutadans, la consellera ha señalado: "si tengo que ir, iré, pero el grupo que lo pide continuamente tienen ganas de que explique cosas y ya sé con que intención lo hace".