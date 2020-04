El 'Boss' y Hitchcock, un plan de altura para el miércoles

Este miércoles la agenda cultural tiene nombres de altura. En música podremos disfrutar nada menos que de la música de Bruce Springsteen o del cine de Alfred Hitchcock, un nivel de calidad difícil de superar.

-- El 'Boss' anima la cuarentena.

Lo más destacado del miércoles en música es la participación de Bruce Springsteen en el programa "From His Home To Yours", de SiriusXM, para interpretar algunas canciones y compartir reflexiones a partir de las 10:00 de la mañana local (16:00 horas en España).

Para quienes se encuentren nostálgicos de ambiente de procesiones, Diana Navarro acaba de lanzar sus "Saetas desde casa", con temas como "Padre nuestro", "Ave María a la Virgen de los Dolores" o la "Saeta Virgen de Lágrimas y Favores".

En el canal oficial de Youtube, la artista chilena de mayores ventas mundiales, Mon Laferte, ofrecerá una actuación en directo a las 20:00 horas de España (18:00 GMT).

-- Siempre es buen momento para recuperar a Hitchcock.

El 29 de abril se cumplirán 40 años de la muerte de Alfred Hitchcock. Por ese motivo, el canal TCM dedica todos los miércoles del mes de abril al "maestro del suspense". Para esta tarde y noche la programación incluye un título muy apropiado para el confinamiento como es "La ventana indiscreta" (1954), con James Stewart obligado a permanecer en su casa con la pierna escayolada, pero también la inquietante "Los pájaros" (1963), con Tippi Hedren, "La trama" (1976) y "Topaz" (1969).

Por otro lado, la salavirtualdecine.com creada por la distribuidora A Contracorriente para dar salida a estrenos durante esta crisis, debuta hoy con sus primeros títulos de ficción: "Vivarium", un estreno absoluto con Jesse Eisenberg e Imogen Poots sobre una pareja que vive una auténtica pesadilla surrealista atrapada en una inquietante urbanización; y la comedia "Hasta que la boda nos separe" de Dani de la Orden, con Belén Cuesta y Álex García, que acababa de llegar a las salas cuando se precipitó su cierre.

-- Una serie para viajar al inicio de la violencia de ETA.

El origen de la violencia que caracterizó a ETA es lo que cuenta Mariano Barroso en "La línea invisible", una serie que se estrena este miércoles en Movistar+ -en abierto en su canal de Youtube- y que en seis capítulos cuenta la transformación de Txabi Etxebarrieta, que pasó de ser un brillante estudiante universitario a dirigente de la banda y el primero en cometer un asesinato, el del guardia civil José Antonio Pardines.

Álex Monner, Enric Auquer y Antonio de la Torre protagonizan una serie que cuenta también con Anna Castillo, Asier Etxeandía, Ramón Barea o Patrick Criado.

-- Las recomendaciones de Santiago Posteguillo.

A las 11:00 horas en la cuenta de Instagram de Planeta el escritor Santiago Posteguillo estará en directo para proponer a sus seguidores diferentes actividades y planes para afrontar de la mejor manera posible este confinamiento. Un espacio en el que ya han intervenido Mónica Carrillo o Marwan.

-- Vino con conocimiento

A falta de bares, el consumo de vino aumenta en casa y su venta se ha disparado más de un 60 por ciento durante el confinamiento. Por eso no son pocos los sumilleres dispuestos a guiarnos para disfrutarlos más.

La cita de este miércoles a las 19:00 horas, convocada por la revista Sobremesa, corre a cargo de María Jesús Huertas, responsable de la bodega del dos estrellas Michelin Paco Roncero Restaurante, que desvelará todos los secretos para catar un vino en casa, además de explicar cómo se organizan las catas profesionales, a ciegas y vistas.

-- Ejercicio: no nos olvidemos de los brazos.

En el canal "Xhit Daily" de Youtube explican como mantener los brazos tonificados de Beyonce o los abdominales de Miley Cyrus, un canal que ofrece ejercicios para todos los gustos, necesidades y niveles.