Brad Pitt deslumbra en el estreno en Los Ángeles de "Ad Astra"

Brad Pitt deslumbró hoy en el estreno en Los Ángeles (EE.UU.) de "Ad Astra", un drama ambientado en el espacio que ha protagonizado y producido bajo la dirección del cineasta James Gray.

Tras presentar esta cinta en el Festival de Venecia, Pitt acudió hoy a la ciudad californiana, con un elegante traje negro acompañado por un polo del mismo color, para impulsar el lanzamiento comercial de este largometraje, que llegará a los cines el viernes.

Pitt, que está viviendo un gran 2019 gracias también a su aplaudido papel en "Once Upon a Time... in Hollywood" de Quentin Tarantino, estuvo acompañado hoy en la alfombra roja del Cinerama Dome de Sunset Boulevard en Los Ángeles por otras figuras de "Ad Astra" como Ruth Negga, Liv Tyler, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland y John Ortiz así como por el director James Gray.

En "Ad Astra", Pitt interpreta a un astronauta que viaja a los confines del sistema solar para buscar a su padre (Tommy Lee Jones), que lleva años desaparecido en el espacio exterior en una misión que está poniendo en peligro a toda la especie humana.

Este relato galáctico, con influencias literarias clásicas desde "La Odisea" de Homero a "Heart of Darkness" de Joseph Conrad pasando por "Moby Dick" de Herman Melville, alberga en su interior un viaje emocional de un hombre abandonado por su padre y con dificultades para abrirse a los demás.

En una entrevista con Efe en Venecia, Pitt subrayó que "Ad Astra" reflexiona sobre los valores asociados a la masculinidad.

"Crecimos con esta idea de la masculinidad que consiste en ser fuerte, no mostrar debilidad, que no te falten al respeto... Pero esa idea es una cárcel que te impide aprender de tus pasos en falso, de tus zonas más frágiles, es una barrera que te impide abrirte a los que amas", dijo.

"Ad Astra", que recibió buenas críticas a su paso por Venecia, no lo tendrá fácil para hacerse hueco en la taquilla este fin de semana, ya que deberá competir con los estrenos de "Downton Abbey", cinta derivada de la exitosa serie homónima británica; y "Rambo: Last Blood", quinta entrega de la famosa saga de acción que lidera Sylvester Stallone.