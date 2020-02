Bradley Cooper, otro artista que busca un Óscar en otra categoría

Bradley Cooper, uno de los actores más conocidos de Hollywood, intentará hacerse este domingo con su primer Óscar después de 7 intentos. Solo que no lo hará por su especialidad de interpretación, está nominado en la categoría de mejor película, como productor de "Joker", el filme con más candidaturas de 2020.

Otros artistas reconocidos por su actividad primaria en rubros como la actuación y la dirección terminaron ganando la estatuilla por otras labores dentro de la industria cinematográfica.

1. ¿LA OCTAVA SERÁ LA VENCIDA?

Tras dos fracasos en búsqueda del Óscar como actor, Bradley Cooper diversificó su suerte: dos nominaciones más por interpretación, dos como productor por mejor película y una en 2019 como coguionista de "A Start is Born", que además dirigió. Ahora busca su primera estatuilla, a filme del año, con una peculiaridad: en "Joker" solo es productor, sin otro papel delante o detrás de cámaras.

2. POR EL PREMIO CONSAGRATORIO

Brad Pitt tiene muchas opciones de ganar el domingo su primer Óscar interpretativo por "Once Upon a Time... in Hollywood" tras aspirar por "Twelve Monkeys" (1996), "The Curious Case of Benjamin Button" (2009) y "Moneyball" (2012), pero muchos no saben que ya tiene una estatuilla en su haber: la de mejor película por "12 Years a Slave" (2014), cinta que produjo.

3. SUPERANDO A UNA LEYENDA FAMILIAR

Hijo de una leyenda como Kirk Douglas, Michael Douglas obtuvo a la primera lo que no pudo su padre en tres intentos: un Óscar. Michael lo logró en 1976 en mejor película, como productor de "One Flew Over the Cuckoo's Nest". En 1988, se quitó la espinita y también lo ganó como mejor actor, por "Wall Street".

4. UNA AMISTAD DESDE LA INFANCIA

Matt Damon se ha consolidado como un actor respetado y su amigo de infancia Ben Affleck como un intérprete que es... muy buen director. Sin embargo, el dúo se dio a conocer tras ganar el Óscar a guion original por "Good Will Hunting" (1998), que también protagonizaron, premio al que Affleck sumó otro a mejor película por "Argo" (2013).

5. PROTAGONISTA DE SUS PROPIAS HISTORIAS

Billy Bob Thornton es más conocido por su corto matrimonio con Angelina Jolie, durante el que acostumbraban a llevar la sangre del otro en una botellita colgada al cuello. Pero además de ser un destacado actor ("A Simple Plan", "The Man Who Wasn't There"), en 1997 obtuvo el premio al mejor guion adaptado por "Sling Blade".

6. RECONOCIMIENTO TARDÍO

Injustamente, Charles Chaplin nunca fue premiado como actor, director o guionista (solo tres nominaciones). Algo que no remediaron los premios honoríficos de 1929 y 1972 ni el de mejor banda sonora en 1973 por "Limelight", cinta que realizó 21 años atrás.

7. UN GRANDE CON UN PREMIO MENOR

Stanley Kubrick, uno de los más grandes e ingeniosos creadores en la historia del cine, nunca ganó como director, guionista o productor, pese a estar nominado en esas categorías 12 veces con 5 de sus filmes. Solo se llevó un premio "menor": mejores efectos especiales en 1969 por "2001: A Space Odyssey".

8. SI NO PUEDES FRENTE A LA CÁMARA, PONTE DETRÁS DE ELLA

Menospreciado como ídolo de "spaguetti western", Clint Eastwood mutó a respetado director tras ganar ese premio con "Unforgiven", que en 1993 le valió otro Óscar a mejor película y una nominación a mejor actor. En 2005 repitió la misma receta (doble galardón, nominación actoral) con "Million Dollar Baby" y muchos piden que lo premien por las composiciones musicales que hace para sus filmes.

9. DIGAN LO QUE DIGAN LOS RAZZIE

Un rostro taquillero, Kevin Costner nunca ha sido favorito de la crítica e incluso cuenta con 16 nominaciones (6 "victorias") a los Razzie, premios a lo peor del cine, incluida la de 2000 a "peor actor del siglo". Sin embargo, en su casa reposan dos estatuillas doradas: mejor director y mejor película por "Dances with Wolves", con la que en 1991 también aspiró al mejor actor.

10. POLÉMICO PERO VALORADO

Recordado últimamente más por sus escándalos, Mel Gibson pasó de héroe de acción en "Mad Max" a cineasta a tener en cuenta con "Braveheart", que le valió un doble triunfo en 1996 (director y mejor película). Tras años de bajo perfil y algunos papeles no tan destacados, en 2017 fue incluido otra vez en la lista de mejor director ("Hacksaw Ridge").

11. SIMPLEMENTE DE RÉCORD

Sí, George Clooney triunfó como actor secundario en 2006 por "Syriana". Lo destacable es que es el único artista en haber sido nominado en 6 categorías diferentes: actor principal, actor secundario, guion adaptado, guion original, director y mejor película, premio que ganó en 2013 por "Argo".

12. SOLO 1 DE 14, PERO GANADOR AL FIN Y AL CABO

Como nunca le gustaron los papeles secundarios, Warren Beatty se ha quedado corto del registro de Clooney: 5 categorías y 14 nominaciones, 4 de ellas fallidas como mejor actor. Solo se llevó la estatuilla en 1982 por "Reds" como director.

13. POR QUÉ NO ESCRIBIR TAMBIÉN

Emma Thompson es una de las grandes actrices de su generación, con un Óscar en 1993 por "Howards End" y nominaciones por "In The Name of the Father" y "The Remains of the Day", ambas en 1994, y "Sense and Sensibility", en 1996, pero sus dotes de escritura también le dieron un galardón por el último filme a mejor guion adaptado, aunque no le fue tan bien con "Bridget Jones' Baby".

14. CINEASTA CON VISIÓN INTEGRAL

Alfonso Cuarón es actualmente uno de los mejores directores, con premios en 2014 ("Gravity") y 2019 ("Roma"). Gracias a su visión integral, también ha ganado por edición ("Gravity") y fotografía ("Roma") y aspirado en las dos categorías de guion ("Y tu mamá también", "Children of Men" y "Roma").

-BONUS: DE LEYENDA DEL BALONCESTO A PREMIADO PRODUCTOR DE CINE

La muerte de Kobe Bryant el 26 de enero pasado hizo que muchos recordaran o conocieran su mayor logro fuera de las canchas de baloncesto: la estatuilla dorada que obtuvo en 2018 tras coproducir el cortometraje animado "Dear Basketball", basado en la carta con la que se retiró 2 años atrás. Ese fue el primer Óscar para un exatleta profesional y también el primero para alguien de raza negra en esa categoría.