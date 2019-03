Bulgaria conmemoró la salvación de 50.000 judíos en el Holocausto

Cientos de personas participaron este domingo en una simbólica procesión en Sofía para recordar la salvación de unos 50.000 judíos búlgaros durante el Holocausto.

Al mismo tiempo la marcha rindió homenaje a los más de 11.300 judíos que sí fueron enviados a la muerte desde territorios bajo ocupación búlgara en Grecia y Macedonia (hoy Macedonia del Norte).

La procesión comenzó en la iglesia de Santa Sofía, pasó por el Monumento al Soldado Desconocido y el Parlamento de Bulgaria, para terminar frente al Monumento a la salvación de los judíos búlgaros,

En ella, participaron no solo numerosos ministros, diputados y autoridades búlgaras, sino también el presidente del Congreso Judío Mundial (CJM), Ronald Lauder.

Además acudieron a este acto conmemorativo supervivientes y descendientes de judíos rescatados por las autoridades búlgaras, que se negaron entonces entregarlos a los nazis.

Desde el año 2013 se celebra en el país balcánico cada 10 de marzo como el Día de Conmemoración de Holocausto en Bulgaria, en recuerdo de la salvación de unos 50.000 judíos búlgaros y la deportación de otros 11.300 judíos de territorios ocupados.

"Una fecha que demuestra que la valentía y el humanismo pueden prevalecer y vencer a la fuerza y la imprudencia", dijo la ministra Exteriores búlgara, Ekaterina Zaharieva.

"No debemos olvidar que hoy, tantos años después, todavía hay muestras de antisemitismo, de odio étnico y religioso", agregó.

Bety Davidova, quien sobrevivió el Holocausto a los siete años gracias a la negativa búlgara de enviarla en 1943 a bordo de un buque danubiano en Lom (norte del país) hacia los campos de exterminio nazis, también ofreció un emotivo discurso.

"Recordamos, recordamos y siempre recordaremos qué hizo el pueblo búlgaro y la Iglesia búlgara para nosotros", dijo la anciana.

Lauder, por su parte, recordó que hoy, casi ocho décadas después del Holocausto y de la inacción del mundo, este acto en Sofía "envía un mensaje claro" contra el creciente nacionalismo.

"Ahora ustedes dicen 'no' a los nazis contemporáneos, 'no' al odio, 'no' a la división. Ustedes demuestran que son gente digna, noble y buena", destacó el dirigente del CJM en alusión a que Bulgaria fue uno de los pocos países que se resistió a la campaña nazi de exterminar a los judíos europeos.

El CJM es una organización, con sede en Nueva York, que defiende a nivel global los intereses de los judíos.

Tras los discursos conmemorando a los judíos salvados, la presidenta del Parlamento, Tsveta Karayancheva, y la alcaldesa de Sofía, Yordanka Fandukova, pidieron "perdón" para los 11.323 judíos residentes en lo que hoy es Macedonia del Norte y partes del norte de Grecia, que Bulgaria entregó a los nazis.

"Recordaré un dicho judío que proclama que cuando uno salva a una persona, salva a todo el mundo", señaló Karayancheva.

Unos seis millones de judíos europeos fueron asesinados durante el Holocausto, en parte en campos de exterminio y en parte en masacres perpetradas por los nazis y unidades asimiladas en Europa del Este.

Solo poco países, como Bulgaria y Dinamarca, se resistieron al no entregar a su población judía a los nazis.

Tras sobrevivir el Holocausto, la gran mayoría de los judíos búlgaros emigró a Israel, y hoy queda solo una diminuta comunidad hebrea en Sofía, de apenas unos cientos de personas.

Por Vladislav Punchev