Eric Burdon y Lucinda Williams se suman al cartel del BBK Music Legends 2020

El vocalista de la legendaria banda británica "The Animals", Eric Burdon, y la cantante norteamericana de country rock, Lucinda Williams abrirán el próximo 5 de junio el BBK Music Legends 2020 que se celebrará en Sondika (Bizkaia).

Eric Burdon y "The Animals" son autores de algunos de los éxitos más relevantes de las listas de rock como "The house of the Rising Sun", "Good times", "Mama told me not to come", "Don't let me be Musunderstood" o "It's my life", que dan nombre a la gira que lleva a cabo actualmente el cantante británico y su banda.

Burdon ya tocó en solitario en Bilbao hace 9 años, en julio de 2011, dentro del ciclo Músicos de Leyenda que programaba por aquella época la sala BBK y que fue el germen del actual festival de dos días de duración.

Ahora lo hará con la banda que contribuyó a fundar, "The Animals", después de haber ganado el pleito legal para poder utilizar su nombre.

Lucinda Williams, quien en 2016 actuó en el Azkena Rock de Vitoria, está considerada una de las representantes de la música más genuinamente norteamericana y cuenta con una carrera artística que se prolonga ya desde hace dos décadas.

Burdon y Williams se suman de esta forma al líder y vocalista de Supertramp's, Roger Hodgson, y a la cantautora de blues, Joanna Connor, ya confirmados por la organización de esta cita musical para nostálgicos del rock de los años 60 y 70 de la pasada centuria.

Juntos a estos artistas principales, han sido anunciados también The Jayhawks y el músico bilbaíno Mikel Renteria y su banda The Walk On Project Band.