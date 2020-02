El CAAM expone la primera retrospectiva del británico Aerial Waller en España

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de Las Palmas de Gran Canaria acoge la primera exposición retrospectiva del artista británico Mark Aerial Waller en España, "El canon rebelde", que fluctúa entre el video, la fotografía y la instalación.

Esta muestra, que estará disponible en las salas del CAAM de San Antonio Abad hasta el próximo 24 de mayo, es el primer trabajo recopilatorio de la vida del autor inglés, con las obras más representativas de sus 25 años de carrera.

Mark Aerial Waller ha seleccionado en esta exposición propuestas artísticas con un carácter participativo, que se mueven en el campo del cine, la televisión y el videoarte, e integran referencias a la música, astronomía, historia, ciencia, literatura y la cultura pop, entre otros.

"El canon rebelde" ("The wayward canon") combina objetos, vídeos y presentaciones en directo para ofrecer una experiencia artística desde el espacio, tiempo y situación, donde el espectador es parte activa de la obra.

La denominación de este trabajo recopilatorio parte de la plataforma fundada por el autor en 2001, The Wayward Canon, un espacio de intervención cinematográfica que estrena muestra en España en el espacio expositivo del CAAM, tras haber recorrido 30 ciudades europeas.

La exposición, con un presupuesto de 46.000 euros, se distribuye en varios bloques, distribuidos como "Yoga Horror, 2002"; "The Wayward Canon, 2001"; "Time stops when you put it on, 1996"; "The flesh is gone of course..., 2020"; "Phantom Avantgarde, 2010"; "Superpower-Dakar Chapter, 2004"; "Time together, 2012-2013"; y "Popcorn Cast" con fotografías enmarcadas.

Como ha destacado el artista británico, "es un placer regresar 23 años después" con el recorrido a su carrera, al espacio que acogió "Islas" en 1997, su primera muestra oficial en una institución.

Con esta exposición se "repasa todo lo ocurrido dos décadas después", ha señalado, con una propuesta de obras de la plataforma The Wayward Canon con "películas que se hicieron con interés comercial y fueron malinterpretadas o malentendidas en el mercado".

Se trata "de un tipo de cine poco aceptado por algún motivo" y que el autor combina a lo largo de los años "con una interacción que supone una experimentación de su propio trabajo", donde "el espectador es el centro".

La comisaria de la exposición, la grancanaria Gemma Medina, ha hecho hincapié en "el análisis de la historia del arte con nuevos campos de estudio y visión" que hace Waller, con "el lenguaje del cine y la televisión" que compagina "con múltiples saberes y referencias" para, de esta forma, "reflexionar y sacudir al espectador".

Para Medina, el espectador "es el que completa la obra", con una "expansión que va más allá de la pantalla", para "cuestionar la propia vida diaria".

El director del CAAM, Orlando Brito, ha destacado que "con esta muestra el artista vuelve al espacio 23 años después" con "una revisión de sus dos décadas de trabajo", en una selección "de ida y vuelta".

Waller se adentra en el ámbito del cine, "lo que hace especial el proyecto y el arte contemporáneo", al llevarlo "al espacio expositivo contemporáneo", ha señalado.