CPM 22 y Raimundos abren con fuerza el palco principal en Rock in Río

CPM 22 y Raimundos, dos bandas brasileñas de punk rock, encendieron la noche en el concierto que abrió la programación de este sábado en el palco principal en Rock in Río, una presentación cargada de fuerza que dejó sin aliento a los espectadores del festival que se celebra en Río de Janeiro.

La guitarra de Digao, cantante de Raimundos, retumbó con los primeros acordes de "Mulher de fases", el tema que abrió el espectáculo en la segunda jornada de conciertos del mayor festival de música del mundo y al que le siguió "Regina let's go" de CPM 22.

CMP 22, banda que nació en 1995 y que fue reconocida internacionalmente al abrir el concierto de System of a Down en el Rock in Río de 2015, interpretó sus mayores éxitos entre los cuales "Dias atrás", "Nao sei viver sem ter voce" y Tardes de outobro".

Raimundos, que inspirada en la banda "Ramones" nació en 1987, presentó un repertorio más pesado sin dejar de lado los temas que más gustan a sus fans como "Puterio em Joao Pessoa", "Reggae do maneiro" y "Me lambe".

Los brasileños encendieron los motores del público que esta noche también espera en el palco principal las presentaciones de las bandas de rock estadounidense Tenacius D, integrada por los actores Jack Black y Kyle Gass, Weezer y Foo Fighters, el grupo más esperado del día y que será el encargado de cerrar los conciertos de la jornada en la ciudad del Rock.

En su octava edición en Río de Janeiro, y vigésima a nivel mundial, ya que también se ha realizado en Portugal, España y Estados Unidos, los conciertos de este año están programados en dos etapas.

La primera arrancó el viernes y termina el domingo y una segunda que comienza el jueves 3 de octubre y se extiende hasta el 6, cuando la banda británica Muse clausurará esta edición de Rock in Río.

Para este año, los organizadores esperan que 700.000 personas (100.000 diarias) visiten Rock in Río, un evento que generará unos 30.000 empleos y con el que se proyectan ingresos para la ciudad calculados en 1.700 millones de reales (425 millones de dólares).