Caballos de bronce y mensajes de amor hacen sonreír a la City de Londres

Un caballo de tiro de bronce, mensajes de amor en luces de neón o saris colgados de farolas son algunas de las esculturas urbanas que desde hoy llevan emoción y sonrisas a la City de Londres, el serio y ajetreado distrito financiero de la capital.

Dieciocho piezas de artistas de renombre, entre ellos Sarah Lucas o Tracey Emin, poblarán durante un año las avenidas y callejuelas de la llamada Milla Cuadrada, en el este de la capital, como parte del programa anual de arte público "Escultura en la City", promovido por el Ayuntamiento de la zona.

El viejo Londinium romano, que combina antiguas ruinas y edificios emblemáticos con altos rascacielos en acero y cristal, se convierte en un parque escultórico que "transforma la vida cotidiana de las personas que trabajan o visitan" el barrio, pues "los lugares comunes se llenan de sorpresas y creatividad", dijo hoy la comisaria Stella Ioannou a los medios.

Sea de forma independiente o en un tour organizado, se puede recorrer la serie de obras seleccionadas en esta octava edición del festival, que incluye por primera vez instalaciones acústicas, como "Tree" de Marina Abramovic -sonidos de pájaros trinando en un árbol- o "La gran evasión", de Miroslaw Balka, interpretación silbada del tema de la película de ese título, que se activa al atravesar un callejón.

Oficinistas atareados, empleados fumando o hablando en una esquina durante un descanso o los obreros de la construcción que erigen el último bloque son los principales espectadores de estas esculturas callejeras, cuyo espíritu travieso e irónico contrasta con la gravedad de los negocios que a diario se fraguan en esta parte de la ciudad.

Enfrente de la aseguradora Hiscox se ubica "Numen" de Thomas J. Price, parte de un trío de esculturas de la cabeza de un hombre de raza negra, que, en palabras del artista, quieren hacer pensar sobre "qué decidimos que sea un monumento".

Llama la atención, no muy lejos, "Crocodylius Philodendrus", de Nancy Rubins, una amalgama de figuras de animales juntadas "en una especie de tornado animalista", tal como dijo Ioannou en la presentación a la prensa.

En un callejón cercano al edificio apodado el Pepinillo, se esconde el seductor mensaje en neón rosa de Emin "Your Lips Moved Across My Face", y también "The Adventurer", del holandés Gabriel Lester, que reproduce los anuncios cambiantes de las paradas de autobús.

En otro pasadizo se extienden, colgados de farolas de la época victoriana, los tejidos indios multicolores del "Sari Garden" de Clare Jarrett, "en un homenaje a esta prenda femenina multiuso", explicó la artista en el tour.

En el mercado de Leadenhall, construido en el siglo XIV y que sobrevive como un tesoro en medio de la jungla urbana, se ubica la obra inspirada en las redes de pesca "A Worldwide Web of Somewhere", de la británico-birmana Amanda Lwin.

Lwin reveló que la pieza, que se extiende por lo alto entre los corredores del mercado, representa "el entramado subterráneo de la City, desde el alcantarillado a los hilos del teléfono", con el propósito de mostrar "la conexión de las personas con ideas y lugares a veces invisibles".

"Climb", de la brasileña afincada en Nueva York Juliana Cerqueira, es un obelisco blanco de más de tres metros donde están imprimidas las huellas del movimiento de la artista, las formas de las manos y los pies que utilizó para elaborarlo, primero en barro, en un proceso literal "de escalada".

"Perceval", de Sarah Lucas, es un caballo de tiro de bronce con su carro, que ideó como un "homenaje a la cultura británica" y que destaca entre los modernos e imponentes edificios de bancos y aseguradoras.

"UNIVRS", una escultura del alemán Michail Pirgelis hecha con parte del arco de un Airbus 300 y "Opening the Air", un "dibujo en tres dimensiones" de Jyll Bradley, se exponen también en la muestra escultórica de 2018-19, que incluye una mayoría de obras realizadas por mujeres para celebrar el centenario del sufragio femenino.

Por Judith Mora