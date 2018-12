El Cabildo pide que el PSOE pague por retirar el lema de Primo Rivera de la Catedral de Burgos

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, cree que el Cabildo no tiene "ninguna voluntad" de retirar el lema de Primo de Rivera de la Puerta del Sarmental de la Catedral, tras recibir una respuesta en la que "ponen trabas" e indican que el proyecto debería ser pagado por el PSOE.

En rueda de prensa, De la Rosa ha adelantado su intención de llevar el asunto al pleno del Ayuntamiento para que la petición de retirada sea municipal y no solo del grupo socialista.

El PSOE remitió un escrito al Cabildo el 15 de noviembre, a través de la Fundación para el VIII Centenario de la Catedral, en el que recordaba la obligación de retirar o tapar el lema dedicado a Primo de Rivera en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, pero también "por decencia democrática".

El Cabildo ha remitido el escrito a la Junta de Castilla y León que, a su vez, ha indicado que antes de decidir sobre el asunto sería necesario un proyecto técnico.

Para De la Rosa, la petición es "lógica", aunque no lo es tanto que el Cabildo se haya dirigido al PSOE indicando que sean ellos los que paguen el proyecto "cuando el titular del templo es el Cabildo, no el Partido Socialista", afirma.

Aunque el Cabildo dice no disponer de recursos económicos para un desmontaje de esa envergadura, el portavoz municipal socialista asegura que han consultado con varios arquitectos que plantean varias posibles soluciones, algunas de ellas realmente baratas.

Otro reparo que alega el Cabildo es que la Ley de Memoria Histórica establece algunas excepciones en el caso de los bienes de interés cultural, como es el caso de la Catedral de Burgos, declarada Patrimonio de la Humanidad.

Sin embargo, según De la Rosa, la propia ley establece cuáles son esas excepciones y este caso "no encaja en ninguna de ellas", porque no se trata de una parte esencial del templo, no tiene especial interés artístico o arquitectónico y "desde luego no formó parte del diseño original".

El nombre de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, se inscribió como consecuencia de un decreto del Gobierno franquista que el Boletín Oficial del Estado publicó en 1938 y que obligaba a instalar una mención a las víctimas del 'Bando nacional' en la Guerra Civil en todos los templos católicos, lo que el Ayuntamiento de Burgos se apresuró a cumplir y pagar con su propio presupuesto.