Cae la recaudación en Broadway ante la propagación del coronavirus

La propagación del coronavirus en Nueva York está afectando a Broadway, la meca del teatro, donde al menos 15 producciones registraron la semana pasada un descenso notable en la recaudación de sus taquillas en comparación con los siete días previos, según cifras del "Broadway League", que registra la actividad del sector.

"The Lion King", el popular y longevo musical de Disney, fue el que mayor declive registró, con una caída en ventas semanales de 228.000 dólares, con lo que la recaudación bajó hasta los 1,19 millones de dólares.

Desde que abriera sus puertas en 1997, sobrepasa los 2 millones de dólares por semana con frecuencia y en temporada vacacional llega hasta los 3 millones de dólares.

Otro show de Disney, "Frozen", registró 126.000 dólares menos la semana pasada hasta los 799.000 dólares, mientras que las ganancias de "Aladín" cayeron 89.000 dólares hasta 1 millón.

Nuevas e importantes producciones como "West Side Story", que se estrenó hace menos de un mes, también redujeron su recaudación, y "Hamilton", uno de los musicales más exitosos de la historia creado por el neoyorquino de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, registró una pequeña aunque inusual bajada de 7.500 dólares esta semana hasta los 2,69 millones.

Pese a estos descensos, las ganancias combinadas de los shows de Broadway subieron levemente hasta los 26,7 millones de dólares la semana pasada, aunque se apunta que esto es consecuencia del apoyo de dos nuevas obras, lo que sitúa el número de producciones en 30.

Para enfrentarse a un descenso del público, que evita concentraciones con motivo del coronavirus, el productor Scott Rudin anunció que reducirá los precios de las entradas de sus obras hasta los 50 dólares por billete, aproximadamente una tercera parte de lo que se suele pagar por los billetes más baratos en las producciones más destacadas.

Entre las obras que produce se encuentra "West Side Story", "To Kill a Mockingbird", "The Lehman Trilogy", "Who's Afraid of Virginia Woolf" y "The Book of Mormon", de las que normalmente se venden todas las entradas.

"Mientras la ciudad de Nueva York continúe activa, su corazón seguirá siendo el escenario de Broadway. Esta es una oportunidad sin precedentes para todo el mundo para ver un show al que de otra manera quizá no tendrían fácil acceso ni asequible", dijo en un comunicado Rubin.

"No pretendo que el buen teatro sea la panacea que hemos estado esperando, pero mientras tanto creo que todos necesitamos unas cuantas horas lejos de las noticias", agregó.

La presidenta de "Broadway League", Charlotte St. Martin, afirmó al diario Wall Street Journal que Broadway "sigue teniendo las puertas abiertas", aunque admitió que el sector se enfrenta a dificultades.

La organización subrayó que sus teatros están incrementando la limpieza de los edificios, a la vez que la mitad de las producciones han reducido el contacto de sus actores con el público durante los espectáculos.

Broadway encara además una de las temporadas más activas del año frente a los "Óscar" del teatro, los premios Tony, que se celebran en el mes de junio, y que supone que más de 15 producciones tengan previsto su estreno antes del 23 de abril, la fecha límite para ser consideradas en los galardones de 2020.