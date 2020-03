Callejo recibe Roel de SECIME en un año "prolífico, especial e inolvidable"

El intérprete segoviano Luis Callejo ha recibido este lunes el Roel de "Actor del Siglo XXI", que concede la Semana de Cine de Medina del Campo, en un año "prolífico, especial e inolvidable", tras haber sido nominado a los Goya -por tercera vez, gracias a su papel en "Intemperie".

Según ha indicado en rueda de prensa, "ha sido un año muy intenso, con mucho trabajo en cine -también participó en "Mientras dure la guerra", de Alejandro Amenábar, interpretando al general Mola- y en televisión, que ha vivido "como una celebración", algo que lleva a efecto desde que comenzó en el mundo artístico.

Su diversidad de registros le ha permitido trabajar en todo tipo de proyectos, en teatro, en televisión y en cine -que es su "pasión"-, incluso con proyectos internacionales, como "Ché, guerrilla" o "The promise", ya que domina varios idiomas, y todos ellos los ha abordado "con satisfacción e ilusión".

"En lo profesional he ido lento, sin saltarme ni un paso, y me siento satisfecho con todo lo que hago, sea lo que sea, porque esta profesión la vivo como en un campamento, libre, y dispuesto a seguir sacando el máximo partido a cada trabajo, porque estoy cómodo con lo que me echen", ha indicado el actor, quien se ha definido como "un bien mandado".

Tiene pendientes de estreno varias películas, como "Bajo cero", un thriller carcelario, "Malnacidos", situada en la Guerra Civil pero con toques de ciencia ficción, o "Ane", un trabajo que "dará que hablar", en opinión de Luis Callejo, quien perdió el miedo escénico y la timidez para convertirse en un referente del cine español.

Ha reconocido que su vocación llegó por casualidad, tras apuntarse a un taller de teatro durante su estancia en París con una beca "Erasmus", "para conocer gente nueva" porque en la facultad de Derecho se "aburría", y fue el primer paso para iniciar una trayectoria fructífera.

En ese camino recorrido, ha participado en infinidad de cortos, lo que le permitió recibir dos premios consecutivos en la SECIME, como mejor actor en 2012 por "La media pena" y en 2013 por "Lucas", de ahí que el Roel de "Actor del Siglo XXI" le haya hecho "especial ilusión".

"El festival de Medina del Campo tiene un gran prestigio y todos quieren estrenar aquí los cortos. Además es un lugar en el que se roza la magia, se pierde el ego y uno se convierte en catalizador de esa energía, algo que ocurre muy pocas veces...Y a mí me pasó cuando rodé aquí", ha señalado.

Al respecto, ha comentado que "hay excesivos festivales de cortos en España, con mucha parafernalia pero sin cimientos para hacerlos en condiciones", de ahí que haya valorado aun más el certamen medinense, que cumple su trigésimo tercera edición, y que este martes entregará el Roel de Honor a Santiago Segura.