"Calmalandia", un viaje hacia la felicidad femenina que busca superar miedos

"Calmalandia", el primer libro de la ilustradora española Pilar García de Leániz, invita a las mujeres a embarcarse en una suerte de viaje durante el que aceptarán sus imperfecciones y se liberarán de sus miedos para encontrar así la ansiada felicidad.

En una entrevista con Efe, esta sevillana de adopción que se instaló en Edimburgo hace siete años explicó que la obra, que se presentó hoy con motivo de los actos del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pretender ser "una herramienta para encontrar la calma".

De ahí que el objetivo del texto sea sumergir a la lectora en un proceso íntimo en que descubra aquellas sencillas prácticas que le aportan felicidad y le permiten apreciar todo lo que ha conseguido.

"Lo mismo que llamas a una amiga y le cuentas tus problemas, el libro quiere ser un espacio donde puedas expresar tus sentimientos a través de la escritura y también de la parte creativa. Te dibujas a ti misma en tu momento de felicidad, sea cuál sea. Yo las llamo mis 47 recetas para estar tranquila y encontrarte", afirmó.

En una cuidada edición de 135 páginas, "Calmalandia" es una delicia para la vista, ya que a lo largo de sus tres apartados, organizados como "mañana", "tarde" y "noche", la autora ilustra las actividades que normalmente realiza y que pueden servir de guía a las que deseen profundizar en el conocimiento de sus mentes.

Meditar, hacer yoga, cocinar dulces o tan solo desconectar el móvil y tomar un baño caliente son las prácticas que García de Leániz ilustra con ese estilo que define como "delicado e imperfecto", con colores que aluden a la naturaleza y le recuerdan su niñez.

Rodeada de tonos rosas, verdes, violetas aparece la figura de una mujer joven, siempre desnuda, de largo pelo moreno y formas voluminosas que protagoniza cada una de las páginas y es la encargada de guiar a la lectora en su aprendizaje personal.

No es otra que la propia ilustradora que decide dibujarse con lo que denomina sus propias "imperfecciones", pues sostiene que es fundamental "aceptar primero las tuyas, para después poder aceptar las de los demás".

"Me inspiran la felicidad, el amor y las mujeres. Me parece que la figura femenina es muy bonita y me gusta dibujarla imperfecta. Mis mujeres son el reflejo de mí misma", precisó.

Es trabajando en sus ilustraciones donde ella confiesa que encuentra su paz interior, en una momento en que la presión social sobre las mujeres acerca de lo que se espera de ellas en el ámbito profesional y personal hace que cada día los niveles de estrés y los problemas de salud mental afecten a un mayor número.

"En la vida no hay pautas, sino que consiste en el camino que cada uno lleve. Intentamos ser iguales, seguir patrones y por eso muchas veces somos infelices", subrayó.

García de Leániz inició su carrera artística en Edimburgo tras cursar un máster de ilustración y establecerse como trabajadora por cuenta propia. En la actualidad, compagina su trabajo como profesora de dibujo en la Universidad de Arte de la capital escocesa con colaboraciones con organizaciones del Reino Unido y España.

Precisamente la experiencia de mudarse al extranjero y construir desde cero su carrera es lo que le sirvió de fuente de inspiración para crear el proyecto de fin de máster que ha dado origen a esta guía de autoayuda.

La ilustradora califica su tiempo en Escocia como un proceso "complicado" en que ha tenido que superar numerosos retos, entre los que destaca el aprendizaje del inglés y el descubrirse como artista, pero de los que ha sabido extraer el aprendizaje que se plasma en "Calmalandia".

Si algo ha descubierto esta emprendedora es que la felicidad "no es un estado constante", sino que se encuentra en "momentos" como los descritos en el libro.

"Si el día tiene veinticuatro horas y te pasas quince refunfuñando se te va, pero si las empleas en encontrar un momento que te haga feliz, como compartir una cena con tus dos mejores amigas o encender una vela, haces que cada vez haya más momentos de felicidad en tu vida", apuntó.

Remei Calabuig