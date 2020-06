Calparsoro, Kevin Costner y Jordan Peele, estrenos de Universal este verano

Universal Pictures ha confirmado este miércoles su calendario de estrenos para el verano que arrancará el 26 de junio con "Personal Assistant", una comedia con Dakota Johnson e incluirá lo nuevo de Daniel Calparsoro, Kevin Costner, Jordan Peele y el sello de terror Blumhouse.

"Personal Assistant" será el primer estreno de un estudio de Hollywood en España después de más de tres meses con las salas de cine cerradas por el coronavirus, una historia en la que la protagonista de "Cincuenta sombras de Grey" da vida a una eficiente y siempre estresada asistente de una gran estrella de la música.

Le seguirá, el 31 de julio, "La caza", una nueva y aterradora pesadilla de Blumhouse Productions protagonizada por Betty Gilpin ("Glow") y Hilary Swank y que gira en torno a un grupo de elegidos que a raíz de una teoría conspirativa nacida en la "internet profunda" se reúne para divertirse cazando a seres humanos.

El 28 de agosto será el turno de su apuesta española para el verano, "Hasta el cielo", dirigida por Daniel Calparsoro y protagonizada por Miguel Herrán, ganador del Goya a mejor actor revelación en 2016 y uno de los protagonistas de "La casa de papel".

En esta ocasión Herrán interpreta a un chico del extrarradio madrileño cuya vida cambiará para siempre el día que conoce a Estrella (Carolina Yuste) en una discoteca y que se mete en una banda de "aluniceros" que tiene en jaque a toda la policía de Madrid. Luis Tosar también figura en el reparto principal.

Ya el 11 de septiembre llegará "Let him go", en la que Kevin Costner da vida a un sheriff retirado que tras la pérdida de su hijo y junto a su mujer Margaret (Diane Lane) abandona su rancho en Montana para recuperar a su nieto, atrapado por una peligrosa familia en Dakota.

"Candyman", producida por el oscarizado Jordan Peele, se estrenará el 25 de septiembre, una nueva visión de una de las leyendas urbanas más estremecedoras de todos los tiempos y que dirige por Nia DaCosta ("Little Woods").