El Camino batirá un nuevo récord este año con 350.000 peregrinos, según la Xunta

El Camino de Santiago batirá este año su récord de peregrinos según las estimaciones del conselleiro de Cultura y Turismo, Román Rodríguez, que ha adelantado que este año se prevé la llegada de 350.000 peregrinos, de forma que se superarán los 327.378 que llegaron en 2018.

Así lo ha expresado Rodríguez en el acto celebrado en el Centro Internacional de Acogida del Peregrino, a la que este martes ha llegado José Antonio Álvarez, un físico jubilado de 65 años y natural de Valladolid que se ha convertido en el peregrino 300.000, un registro que llega 15 días antes que en 2018.

Álvarez ha declarado sentirse "muy sorprendido" y "contento", ya que cuenta que esperaba encontrarse "con una maquinita de números" y no con un recibimiento especial y tantos "micrófonos y cámaras".

Álvarez ha recorrido el camino solo, desde León hasta Santiago en 15 días. Sin embargo, no es su primera vez, ya que en 1970, cuanto tenía 15 años, recorrió junto a unos amigos el mismo camino y ahora ha querido realizarlo de nuevo, 50 años después, para "recordar aquellos años jóvenes" y rememorar o "hacer presentes" todos esos años de vida.

"Antes no había albergues, no había señales, no había nada. No había casi ni peregrinos. Ahora pues es otra cosa. Se hace muy bien, los albergues son una maravilla y ha sido muy emocionante llegar a Santiago y encontrarme con mi mujer que me estaba esperando", ha declarado el peregrino.

Según ha contado el vallisoletano, el camino "da mucho tiempo para pensar y darle vueltas a las cosas", algo que considera "muy interesante" y que es además "el verdadero camino".

Álvarez ha recordado que antes estaban prácticamente solos y llegaban a los pueblos y la gente les "miraba raro", aunque también, ha reconocido, "te daban un techo".

"Dormimos en corrales, en garajes, en sacristías e incluso recuerdo haber dormido en una prisión de un pueblo. Era algo como muy emocionante", ha contado sonriente y ha añadido que la única vez que durmió en una cama fue en el monasterio de Samos, donde los monjes le acogieron

"Los demás días en el suelo, en el saco. Y también, aunque cuesta decirlo, el único día que nos dimos una ducha", ha comentado entre risas.

Para el peregrino es "muy positivo" encontrarse a tanta gente distinta, ya que según explica "se hacen "un montón de amigos" y puede así nutrirse de "diferentes experiencias".

"Hay muchos extranjeros. En quince días me habré encontrado 4 o 5 españoles", ha declarado el peregrino, que asegura que ha visto desde coreanos, gente de Nueva Zelanda, Croacia y mucho italiano.

En su primera peregrinación, Álvarez no recuerda haber ido a recoger el documento y asegura que en aquellos momentos no se recibía al peregrino como ahora. Y es que en su caso le ha sido otorgado un diploma y una comida gratis en el restaurante del Hostal de los Reyes Católicos, además de varios regalos, entre ellos una medalla, que le ha entregado el deán de la Catedral, Segundo Pérez.

Rodríguez ha revelado que en este momento a Santiago llegaron peregrinos de 186 países y ha comparado esta cifra con la de los países registrados por la ONU, un total de 194, algo que para él significa que el Camino es "internacional" y "reconocido en todo el mundo", por lo que Galicia debe estar "orgullosa".

Sin embargo, el conselleiro ha afirmado que "más allá de los números" lo que importa son "los valores y las historias que hay detrás de cada peregrino" y en este sentido ha expresado que la Xunta trabaja por continuar impulsando la internacionalización del camino, la descentralización, impulsando otras rutas, o la desestacionalización, para que los peregrinos no lleguen solo en verano sino durante todo el año.