Campanella: Con el conflicto de Argentina no tengo la cabeza para escribir

El amor por el teatro de Juan José Campanella tendrá su consagración en la apertura del Teatro Politeama en su Buenos Aires natal en 2020, pero la obra inaugural que estaba escribiendo se ha quedado en el aire porque, reconoce, el conflicto de Argentina no le deja escribir.

La amenaza de un nuevo 'corralito' ha cortado la inspiración del oscarizado por "El secreto de sus ojos" (2009), que repetía autoría para esa obra inaugural con Emanuel Díez, coautor también de "¿Qué pasó con Walter?", actualmente en representación en Buenos Aires y programada en España en 2021.

Aunque ha rehusado pronunciarse sobre la situación de su país en la presentación de su debut teatral en España con "Parque Lezama", ha reconocido a Efe que ese momento de "conflicto grande en Argentina" le ha frenado en la creación de la obra inaugural de su teatro: "No tengo la cabeza para ponerme a escribir".

Y eso que, después de una prolífica y exitosa carrera en cine y televisión, Campanella ha "abrazado el teatro como loco" hasta el punto de construir uno propio. "Lo que comenzó como un romance de verano acabó teniendo hijos".

Juan José Campanella se toma su pausa para responder a si su andadura profesional se encaminará al cine, la televisión o el teatro.

"Definitivamente la elección estaría entre el teatro y el cine, y tendría que elegir entre la permanencia y el placer. Me da más placer ver la obra de teatro, pero la 'macana' del teatro es que no queda al bajar el telón. Sin el cine no podría volver a ver 'Casablanca' o 'Qué bello es vivir'".