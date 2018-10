"Campeones" inicia la carrera hacia el Óscar con su primer pase en Hollywood

"Campeones", la película escogida por la Academia de Cine para representar a España en la próxima edición de los Óscar, comenzó hoy la carrera hacia los Premios de la Academia con su primer pase en Hollywood, en el marco de la 24 edición de la muestra Recent Spanish Cinema.

"Es la primera proyección en esta emocionante carrera", dijo a Efe Javier Fesser, director de la cinta, en la alfombra roja del evento, celebrado en el Egyptian Theatre, de Hollywood.

"Siento que vengo en nombre de muchas personas y de un equipo lleno de un talento y una ilusión bestiales. Si no llegamos hasta el final, no será porque no nos lo hemos currado (trabajado)", agregó.

"Campeones", aspirante a competir en la categoría de mejor película de lengua no inglesa en los Óscar, cuenta con un elenco mixto de actores profesionales, con Javier Gutiérrez a la cabeza, y un grupo de jóvenes con discapacidad, los protagonistas de la historia.

El filme cuenta la historia de un entrenador de baloncesto que pierde su empleo por conducir borracho y es condenado a hacer trabajo comunitario entrenando a un equipo con discapacidad intelectual.

Álvaro Longoria, productor de la película, reconoció que el pase de hoy era "el principio de una aventura que esperamos que acabe bien".

"Es una película muy diferente a las favoritas. Es muy especial", confesó Longoria, productor también de "Todos lo saben", de Asghar Farhadi, con Javier Bardem, Penélope Cruz y Ricardo Darín, cinta que competía con "Campeones" y "Handia" por ser la elegida para representar a España en los Óscar.

"La película ha sido todo un evento en España. Ha hecho que la sociedad vea con otros ojos a las personas con discapacidad. Eso ha hecho que trascienda", concedió.

El programa del Recent Spanish Cinema incluye las películas "La enfermedad del domingo", "Handia" y el documental "Muchos hijos, un mono y un castillo". También se exhiben "La tribu", "La llamada" y "Carmen y Lola".

Ramón Salazar, director de "La enfermedad del domingo", comentó a Efe que presentar su obra en Hollywood le suponía todo un "aliciente emocional", pero lo que le hacía especial ilusión es comprobar la reacción del público.

"Me gusta acompañar a la película, ver cómo responde la gente, escucharlos, saber qué han sentido directamente y responder después a sus preguntas", sostuvo.

Por su parte, Gustavo Salmerón, director de "Muchos hijos, un mono y un castillo", señaló a Efe que el hecho de que su obra haya sido escogida como parte del festival "dice que se trata de una de las películas importantes del año".

"Me siento muy honrado y muy feliz. Encuentros así son fundamentales para dar a conocer el cine español fuera. Que haya tanto movimiento e interés por nuestro cine en Los Ángeles es fantástico", concluyó.