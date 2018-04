Campo Vidal: La gran revelación en comunicación del 'procés' ha sido Arrimadas

El periodista Manuel Campo Vidal, que acaba de publicar "Eres lo que comunicas", ha dicho a Efe que "la comunicación está desconsiderada en España", y así ve un exceso de "arrogancia" en la política española, y opina que Inés Arrimadas ha sido "la gran revelación en comunicación de la crisis catalana".

En "Eres lo que comunicas. Los diez mandamientos del buen comunicador" (RBA), Campo Vidal pretende ofrecer las claves para una comunicación eficaz porque, en la era de la globalización, "estamos en inferioridad de oportunidades respecto a profesionales de otros países".

Un rostro habitual de los telediarios durante años, Campo Vidal preside la Academia de Televisión desde 2006 y ha moderado varios debates electorales a la presidencia del Gobierno, además de impartir talleres por todo el país como fundador y director del Instituto de Comunicación Empresarial.

A su juicio, personajes como Barack Obama, Adolfo Suárez, el Papa Francisco o el Rey "no solo tenían condiciones innatas, sino que se entrenaban constantemente porque le concedían a la comunicación la importancia debida".

Campo Vidal ve en estos líderes, autores de discursos y expresiones "memorables" como "Yes we can" o "Puedo prometer y prometo", la fórmula perfecta para captar la atención del público y seducirlo: la suma entre los "poderes" de la palabra y la emoción y los "contrapoderes" del silencio y la escucha.

Según el periodista, son precisamente este dominio de la emoción y su capacidad de conexión con los espectadores los que revelaron como un gran orador a Obama ya cuatro años antes de convertirse en presidente de Estados Unidos.

El entonces senador del estado de Illinois abrió la Convención del Partido Demócrata que tuvo lugar en su ciudad en 2004 con "un discurso que fue, probablemente, el mejor de su vida", centrado en sus raíces kenianas y sus antepasados humildes en vez de los méritos profesionales: "toda una historia en clave emocional".

En este sentido, Campo Vidal considera que un "Nobel de la comunicación, si existiera, hubiera sido más merecido que el de la paz".

Preguntado sobre los líderes de los principales partidos españoles, el periodista identifica "puntos fuertes" en todos ellos: mientras Mariano Rajoy "es más brillante y ocurrente en el debate que en los discursos", Pedro Sánchez es "más de mitin, de frases preparadas y de colar titulares".

De Pablo Iglesias, por otro lado, destaca la "voluntad de trascender" y define a Albert Rivera como un "excelente dialéctico", así como su compañera de partido en Cataluña Inés Arrimadas, que supone, según Campo Vidal, la "gran revelación en comunicación" del 'procés', en un contexto de crisis que "le ha favorecido para ganar importancia".

Décadas después de moderar el primer debate electoral que tuvo lugar en España, en 1993, donde se enfrentaron Felipe González y José María Aznar, el periodista ofrece un diagnóstico claro: "los políticos se toman mucho más en serio la comunicación".

"Ya no se planifica una campaña electoral con la esperanza de que no haya debates, sino que se cuenta con ello y se prepara desde el principio porque saben que el debate es una exigencia ciudadana", afirma.

Esta evolución incluye también a la monarquía que, según Campo Vidal, ha visto renovada y mejorada su imagen con la coronación del nuevo rey, Felipe VI, "uno de los políticos que más en serio se toma la comunicación".

Para el periodista, el primer discurso del nuevo monarca supuso una declaración de intenciones en este sentido, a través de numerosas apelaciones a la "humildad" y la "cercanía".

Más controversia causó, sin embargo, su mensaje del 3 de octubre, que, según Campo Vidal, "fue un discurso de crisis, contundente y correctamente pronunciado", aunque "quizás habría gustado a más personas en Cataluña con una frase conciliadora".

Frente a todos estos ejemplos positivos, el periodista señala al actual presidente norteamericano, Donald Trump, como la gran antítesis del buen comunicador: "Donald Trump rompe todos los códigos de la comunicación" explica, aunque admite que "su estilo provocador le funciona con los indignados de su país, que han sido decisivos para que ganara las elecciones".

En este sentido, el periodista subraya el importante rol de los nuevos medios en la política actual porque, "además de la emisión de un debate en directo seguido por millones de personas en España, hay una especie de retransmisión paralela en redes sociales".

Aun así, Campo Vidal advierte de que "no hay que confundir un titular con la creación de consensos sociales: no se salva el mundo con un tuit".

El periodista ha invertido cuatro años en este pequeño "manual" dirigido a toda la ciudadanía y aplicable a muchos ámbitos de la vida, ya que "la comunicación es importante siempre: en una empresa, en una pareja o en la política", concluye.