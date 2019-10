Canales y Pellejero imaginan precuela de origen de Corto Maltés de Hugo Pratt

El guionista Juan Díaz Canales y el dibujante Rubén Pellejero imaginan en su nuevo álbum, "El día de Tarowean", la precuela del origen del Corto Maltés de Hugo Pratt, y ambos ven natural que el personaje vaya evolucionando desde sus inicios, "respetando la atmósfera".

En esta nueva aventura de este personaje de culto del cómic europeo, los autores desvelan algunos de los misterios que quedaron en el aire en el primer álbum de la saga, "La balada del mar salado".

Pellejero ha señalado en la presentación del álbum este martes en Barcelona que su aportación al personaje "respeta la atmósfera y la peculiaridad de la serie y su propio espíritu, algo que nos impusimos a nosotros mismos; pero sin caer en la vulgar copia", y precisa que fusiona elementos del Corto de Pratt con los suyos.

Díaz Canales ha explicado por su parte que, tras el tercer álbum que realizan del mítico personaje de cómic, ese distanciamiento "sucede de manera bastante natural" y añade: "Nosotros mismos, como autores, no repetimos los mismos esquemas".

Pellejero incide en la idea de que "el mismo Corto Maltés de Pratt es diferente al final que en los primeros álbumes; por tanto, es lógico que te lleves a tu terreno el personaje".

Subraya Pellejero que "nuestro Corto Maltés es una obra de autor, en la que las dos partes, el guionista y el ilustrador, tienen un buen ensamblaje".

Para "El día de Tarowean" (Norma Editorial), Rubén Pellejero quiso imaginar "qué pasaba antes de aquella primera historia, por qué estaba atado a un madero y se trataba de jugar a qué pasaba antes del inicio de la saga y se lo comenté a Juan y al final fuimos por este camino".

El final del nuevo Corto "no es una sorpresa y, de hecho, aparece en la portada con el protagonista atado a un madero" lanzado al mar.

El guionista contaba con pocos elementos: "el Monje, que se sabe quién es y no hay misterio, y las aventuras previas de Corto y Rasputín, de las que no tenemos muchas pistas aunque sabemos que ejercen de piratas al servicio del Monje. Había mucho territorio que explorar".

Díaz Canales elaboró una estructura circular: "Nuestro final es el principio de la serie de Pratt, y si comenzó un 1 de noviembre, la nuestra termina un 1 de noviembre".

El guionista comenta que había "personajes que tenías que reutilizar, como el Monje, Rasputín, que tiene una presencia muy fuerte, el mismo entorno de los Mares del Sur, que dan el tono y te meten en una historia que pueda parecer de Hugo Pratt, pero por el resto no se parece en mucho".

Y precisa que "además ese primer Corto Maltés de Pratt no se parece al que tenemos en el imaginario, es más canalla, más pirata".

Pellejero dudó entre hacer un Corto "más duro y elegante o más lumpen", y al final optó por "dibujar un Corto que moralmente todavía estaba por construir, pero fusionado con ese aspecto más icónico".

Tras tres álbumes, sobre la recepción de su versión Pellejero apunta que "hay un lector que se niega a conocer el recorrido del personaje, que no quiere saber nada de la continuidad del personaje, y eso sucede más en Italia, aunque también está evolucionando".

El mercado francés quizá no es tan exigente como el italiano, porque, como dice Díaz Canales, "está más acostumbrado a estos proyectos de retomar los personajes del cómic y que haya una continuación generacional de los grandes mitos".

"El día de Tarowean" enfoca su mirada hacia asuntos de actualidad, como los desafíos ecológicos, la emancipación de la mujer o el drama de las personas que se lanzan al mar, a cualquier mar, en busca de una vida mejor.

"El tema ecologista me preocupaba que no resultara anacrónico y se vincula a un pueblo indígena, que siempre han estado en primera línea en la concienciación sobre la sobreexplotación de los recursos naturales", comenta el guionista, que considera que "el mensaje no es oportunista, tiene encaje en la historia".

Igualmente pasa con la mirada feminista, que "también está de actualidad, pero no es un conflicto que sea reciente, y en sociedades no occidentales, el matriarcado ha funcionado habitualmente".

Díaz Canales y Pellejero resucitaron a Corto en 2015 en el álbum "Bajo el sol de medianoche" y lo embarcaron dos años después en una aventura en África.

En el nuevo álbum, el lector descubre tribus cortadoras de cabezas, un príncipe amenazado de muerte e incluso una 'sirena' venerada como diosa del Mar.

Precisamente, Norma editorial ha iniciado este año la recuperación de todas las aventuras de Corto Maltés en orden cronológico y en sendas ediciones en color y en blanco y negro de cada una de las obras, que ha comenzado con el primer título, "La balada del mar salado", que fue publicada por capítulos en la revista Sgt. Kirk en 1967.

Los dos autores españoles aseguran tener ganas para continuar la serie y, de hecho, "sin tener el contrato, ya empezamos a hablar del siguiente álbum".