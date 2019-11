Candela Peña: no fui ni primera ni segunda opción para el papel en "Hierro"

La actriz Candela Peña, que recibirá este jueves el premio Ondas a la mejor actriz de ficción por la serie "Hierro", ha explicado horas antes de recoger el galardón que ella no fue ni la primera ni la segunda opción para el papel protagonista, el de una jueza y madre soltera.

Durante su atención a los medios en la recepción previa a la gala, en el Palacete Albéniz de Barcelona, Peña ha mostrado su satisfacción por haber protagonizado la primera serie de Movistar que gira en torno a una figura femenina.

"Me hizo ilusión que me escogieran porque, como somos un país muy de etiquetas, pensé que en mi no verían una jueza. Me parece de valentía. Y no fui ni la primera ni la segunda opción, y no lo digo como algo negativo", ha señalado.

La actriz, ganadora de tres premios Goya, ha dicho que le gustó encarnar el papel de una mujer como tantas otras "a las que las cosas no les salen fácilmente".

"A mí tampoco", ha confesado la actriz, quien sin embargo ha reconocido estar viviendo ahora un "fantástico" momento profesional que espera que continúe, a pesar de seguir cumpliendo años, tras lamentar que en la profesión aún pese más el aspecto físico de la mujer que otras cosas.

"Las mujeres entre nosotras tenemos que hacer por igualarnos. Que sea lo mismo ser una mujer joven que mayor. Y darnos el mismo espacio en los medios. Como en las revistas femeninas, por ejemplo. Si yo fuera otro tipo de mujer y me dieran un premio así es que estaría en todas las portadas", ha añadido.

La cantante Rosalía -ausente en la cita-, el humorista David Broncano o los periodistas radiofónico Carlos Herrera y Pepa Bueno figuran entre los ganadores de los 66 Premios Ondas que otorga Radio Barcelona de la cadena Ser y cuya ceremonia de entrega tendrá lugar esta noche en el Liceu de Barcelona.