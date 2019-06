Carla Bruni inaugura el Festival Jardines Pedralbes con "French Touch"

La cantautora italiano-francesa Carla Bruni ha inaugurado este miércoles el Festival Jardines Pedralbes de Barcelona con las canciones de su disco "French Touch", en el que reinterpreta temas clásicos de la música contemporánea.

"Miss you" de The Rolling Stones, "Enjoy the silence" de Depeche Mode, "Highway to hell" de AC/DC, "A perfect day" de Lou Reed o "The winner takes it all" de ABBA son algunos de los temas que versiona Bruni en este álbum, con su estilo íntimo y personal.

Con este concierto, el Festival Jardines Pedralbes inaugura una séptima edición, en la que también participarán Mariah Carey, Juanes, Roger Hodgson, Gilberto Gil, Giorgio Moroder, Los Planetas y The Beach Boys, entre otros.

En el agradable espacio de los jardines de la parte alta de la Diagonal de Barcelona también actuarán este año Woody Allen, Kraftwerk, LP, Christoper Cross, Diego El Cigala, Gipsy Kings y Ana Belén.

Además, el festival se abrirá por primera vez a la danza clásica con Ballet Étoiles de la Ópera de París.

Bruni ya actuó en Pedralbes hace cinco años, en un concierto al que acudió acompañada de su marido, el expresidente francés Nicolas Sarkozy, que se sentó en la quinta fila, junto al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas.

El disco "French Touch" con el que ahora vuelve a Barcelona fue presentado en la Ciudad Condal el 12 de enero de 2018 en el Palau de la Música y dos días antes en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.

Célebre modelo entre 1985 y 1997, Bruni dio el salto a la música con el álbum "Si j'étais elle" (1999), al que siguió el exitoso "Quelqu'un m'a dit" (2002), del que se publicaron dos millones de copias en todo el mundo.

Después vinieron "No promises" (2007), "Comme si de rien n'était" (2008) y "Little Frech Songs" (2013).