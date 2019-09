El barítono Carlos Álvarez actúa en Berlín, Viena y Londres, además de España

El barítono malagueño Carlos Álvarez visitará varias ciudades españolas durante los próximos seis meses con actuaciones que compaginará con sus interpretaciones sobre las tablas de la Deutsche Oper de Berlín, la ópera de Viena y la Royal Opera House (Covent Garden) de Londres.

Álvarez, que ofrecerá este martes en Málaga un concierto benéfico a favor de Hogar Abierto junto a la Academia Orquestal en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, ha explicado que el próximo semestre se presenta "muy apasionante", porque le permitirá "venir a casa con asiduidad" y además de cantar, "echar una mano" en causas benéficas en las que está implicado.

Este miércoles viajará a Berlín para incorporarse a los ensayos en la Deutsche Oper de "Payasos", que le mantendrá ocupado hasta el 20 de septiembre.

Su próxima cita internacional será en el Convent Garden de Londres en noviembre, con los ensayos de la nueva producción de "Otello", cuya última función -según ha avanzado el artista- está prevista para el 22 de diciembre.

Será esa misma obra con la que recalará en Viena en enero, aunque antes visitará varias capitales españolas con diferentes funciones.

El 28 de septiembre, tiene previsto una función de "Don Carlo" en forma de concierto en La Coruña, el 17 de octubre actuará en la entrega de los Premios Princesa de Asturias y finalizará el año con un concierto en el madrileño Teatro de la Zarzuela.

Ya en marzo llegará a Málaga con "La Favorita" en el Teatro Cervantes, aunque pisará previamente el teatro sevillano de La Maestranza junto a Berna Pelnes.

Según ha señalado el propio Álvarez en rueda de prensa, rechazó otra oferta para abrir la temporada en la Deutsche Oper con "La forza del destino" por cumplir con su compromiso con la Asociación Hogar Abierto.

"Les dije que tenía un compromiso en Málaga con la Academia Orquestal y que no podía ir", ha subrayado el cantante, que ha insistido en que en la profesión "no todo es por el dinero" y que "afortunadamente" también hay una parte solidaria y pedagógica, una parte de compromiso "no solo artístico sino también social".

En el recital benéfico, patrocinado por Fundación Unicaja, Álvarez estará acompañado por la Academia Orquestal de la mano de su directora, María del Mar Muñoz, y por el trompetista Benjamín Moreno

El programa comenzará con la interpretación de la Sinfonía nº8 op.88 de A. Dvorák y seguirá con diversas arias y piezas de compositores como G.F. Haendel, W.A. Mozart, P. Mascagni, Miguel Ortega, R. Wagner y G. Bizet.

A preguntas de los periodistas sobre el proyecto del auditorio de Málaga, ha dicho que sería un elemento "muy importante" para la evolución de la música en la ciudad" y que permitiría a los jóvenes músicos malagueños tener como objetivo tocar "en el auditorio de su ciudad".

Ha señalado que es "una cuestión de decisión política" y también que no se debe "desdeñar" la posibilidad de que la iniciativa público-privada pueda tener "una gran decisión" en la consecución del proyecto.