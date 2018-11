Carlsen-Caruana: sólo ajedrez entre los dos mejores del mundo

El noruego Magnus Carlsen, campeón mundial de ajedrez desde hace cinco años, expone desde mañana en Londres su corona en un match sin matices políticos a doce partidas frente al italo-estadounidense Fabiano Caruana, que sueña con emular a Robert Fischer, el último campeón norteamericano.

Desde que el genial y excéntrico Bobby Fischer, en plena "guerra fría", obtuvo el título en 1972 en la histórica batalla de Reikiavik contra el soviético Boris Spassky, ningún otro estadounidense ha vuelto a ceñir la corona mundial del juego-ciencia.

Caruana, de padres italo-estadounidenses (Lou y Santina), será el tercer retador del campeón, que destronó en 2013 a Vinwanathan Anand, luego volvió a vencer al indio en su primera defensa del título y en el último Mundial batió al ruso Sergey Karjakin en un duelo que llegó hasta el desempate.

Carlsen piensa que Caruana es el "peor rival posible" para él en este momento porque, explica, "calcula muy bien y profundo, está muy bien preparado y le encanta el centro. Sacrifica peones con frecuencia, da a su rival peones pasados y acepta ataques contra su rey para controlar el centro".

"Mis últimas experiencias frente a él han sido buenas", asegura Carlsen, pero reconoce que "será un poco más difícil en el encuentro por el título".

"Ha jugado bien recientemente aunque no contra mí, y yo no he jugado tan bien últimamente pero lo he hecho bien contra él. Es uno de los que he sentido que me ha superado más veces", confiesa Carlsen en una reciente entrevista publicada por el medio noruego Sjakksnakk.

Del 9 al 28 de noviembre, la sala de teatro de The College in Holborn, Londres, con capacidad para 400 espectadores, será escenario del encuentro, que se jugará a un ritmo de dos partidas seguidas y a continuación una jornada de descanso. El 26 se jugará la duodécima y si para entonces no se ha resuelto el duelo, se reserva el 28 para los desempates.

Por primera vez desde 1990, cuando se jugaron el título los rusos Gari Kaspárov y Anatoly Kárpov, se enfrentan los números 1 y 2 del mundo, y en esta ocasión separados por solo 3 puntos en el ránking (2.835 para el campeón, 2.832 para el aspirante).

El propio Kárpov, que tuvo la corona durante 16 años, considera ligeramente favorito a Carlsen, en quien se ve, de alguna forma, reflejado. "Va a ser un match apasionante entre dos jugadores de estilos diferentes que actualmente son los mejores del mundo. Carlsen, como el cubano Raúl Capablanca, ha conseguido ser campeón en un país sin mucha tradición en el ajedrez", afirmó Kárpov en su reciente visita a Getafe (Madrid).

Kárpov recordó que Caruana recibió desde niño "formación de la famosa escuela soviética de ajedrez y tiene una gran profundidad en la apertura, pero Carlsen es muy competitivo, tranquilo y capaz de improvisar para solucionar sus problemas incluso en la fase de la apertura. En general, Carlsen tiene una pequeña ventaja".

En efecto, Caruana estuvo en 2004 en España junto con su familia, estudiando ajedrez con el gran maestro ruso Boris Zlotnik.

Los expertos coinciden en resaltar la excelente preparación de Caruana en las aperturas, fase en la que parece superior al campeón.

Carlsen, de 27 años, gana al aspirante -un año menor- en profundidad estratégica y, como Kárpov en sus buenos tiempos, es capaz de extraer pequeñas ventajas en posiciones áridas hasta convertirlas en victorias retorciendo la posición y sometiendo a sus rivales durante horas a un verdadero calvario. Cuando ha mordido, nunca suelta la presa.

Será una ruda prueba para Caruana, un "buen chico" -así lo define Carlsen- que nació en Miami y creció en Brooklyn. En 2005 se trasladó a Italia y representó al país transalpino hasta 2015, cuando regresó a EEUU, donde se instaló en San Luis (Missouri),

En los seis últimos años Carlsen y Caruana se han enfrentado en 29 partidas de ajedrez clásico, de las que el noruego ha ganado nueve (31 por ciento), el estadounidense cinco (17 por ciento) y las 15 restantes (52 por ciento) terminaron en tablas.

Si el "match" se dilucida en el desempate, como ocurrió en el último Mundial frente a Karjakin, Carlsen tiene un 85 por ciento de posibilidades de ganar, de acuerdo con la estadística, dado su mejor rendimiento en partidas rápidas y relámpago (blitz).

El encuentro por el título tiene una bolsa garantizada de un millón de euros libres de impuestos que puede aumentar en función de patrocinios y venta de entradas. El 60 por ciento será para el ganador si el encuentro acaba en 12 partidas, y si hay desempate, el campeón recibirá el 55 por ciento.

El reglamento del "match" establece un control de tiempo de 100 minutos para los primeros 40 movimientos, 50 para los 20 siguientes y 15 minutos para el resto de la partida, más 30 segundos de añadidura por movimiento desde el primero.

El desempate se jugaría a cuatro partidas rápidas (25 minutos por jugador con incremento de 10 segundos por movimiento). Si persiste la igualdad, dos partidas relámpago, a razón de 5 minutos con 3 segundos de incremento. Si continúa el empate, otras dos blitz y, por último, una muerte súbita (el ganador del sorteo elige color. Las blancas tienen 5 minutos, las negras 4 y a partir del movimiento 60 incremento de 3 segundos. Con tablas ganan las negras).

