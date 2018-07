Carmen Sastre dice que la RTVE actual es independiente y da voz a todo el mundo

La directora de contenidos informativos de RTVE y candidata del PP al Consejo de Administración de la Corporación, Carmen Sastre, ha defendido hoy en el Senado la independencia y la pluralidad de la que goza actualmente la cadena pública, que da voz "absolutamente, a todo el mundo".

En su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos de la Cámara Alta, Sastre, que lleva 40 años ligada a RTVE, una empresa "líder y referente como servicio publico" y con "mucho futuro", ha destacado que el actual equipo directivo ha llevado a TVE "a un liderazgo que no tenía", al igual que ha ocurrido con RNE.

Esto demuestra que "se va por buen camino" en un mercado en el que, al no tener publicidad, "estamos en desigualdad de condiciones", ha dicho Sastre, que ha destacado el "gran esfuerzo" que se ha hecho de saneamiento y de control del gasto.

Sastre ha destacado que siempre que hay una información, lo "normal" es que "la primera que llegue es TVE, que va dar todos los puntos de vista" y, ante las críticas de falta de pluralidad, ha considerado que todo el mundo siempre piensa que está poco representado.

Respecto a las denuncias del Consejo de Informativos a su gestión, ha señalado que no las comparte y ha rechazado que estén contrastadas, a la vez que ha negado que tenga alguna gratificación ni sueldo opaco.

Sastre ha destacado que en TVE se contrastan las informaciones "afecten a quién afecten" y ha comentado que, de hecho, no se han dado informaciones que afectaban al PSOE "porque no estaban contrastadas", aunque "curiosamente, en esos casos el Consejo de Informativos no se ha quejado".

Tras rechazar que TVE esté "gubernalizada", ha reconocido que en todas las etapas "la presencia siempre ha sido a favor del gobierno porque es el que está legislando y haciendo las cosas".

Se ha mostrado dispuesta a aportar su granito de arena, "en una empresa en la que llevo 40 años y de la que no me he querido ir", a la vez que ha dicho que solo le mueve el intentar que RTVE "siga en el camino que está y continúe mejorando".