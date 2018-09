Cartarescu advierte contra la "fuerza maligna" de los nacionalismos

El escritor rumano Mircea Cartarescu, que recibe esta noche el Premio Formentor de las Letras, ha advertido hoy de la tendencia "centrífuga" que vive Europa "alimentada por la fuerza maligna de los nacionalismos", algo muy lejano de la Europa federal con la que soñaba.

Cartarescu (Bucarest, 1956), poeta, novelista y crítico literario, considerado un escritor de culto, ha asegurado en un encuentro con periodistas en Pollença (Mallorca) que se siente antes europeo que rumano y que por eso lo que ocurre con los nacionalismos le afecta personalmente: "Para mí no es una broma, es una cuestión de vida o muerte. Sufro terriblemente por lo que está pasando".

El escritor, para el que Europa es su verdadera patria, siempre soñó con un sistema federal en el continente en el que se fundieran las fronteras y donde "la unidad fuera más importante que las diferencias". Pero, por desgracia, ha indicado, hoy en día la tendencia es la contraria.

Candidato al Premio Nobel de Literatura en varias ocasiones, Cartarescu ha lamentado lo ocurrido en la Academia sueca, que decidió no conceder ese galardón este año por la denuncia de varias mujeres por abusos contra un artista vinculado a la institución, un escándalo que, ha dicho, afecta "al mundo de la literatura universal en su conjunto".

Y es que el Premio Nobel era "el último de los bastiones de la literatura de verdad, que sufre constantemente el asalto de la literatura comercial", ha indicado el autor rumano que ha confiado en que se recupere la normalidad porque ese galardón de literatura "debe continuar".

No obstante, sobre su candidatura a ese premio, ha asegurado: "me preocupa mucho más escribir una frase que me guste que recibir cualquier premio del mundo".

Y a pesar de haber publicado más de 30 libros traducidos a 23 idiomas, Cartarescu sostiene que "nadie debería llamarse a sí mismo escritor, al igual que no lo puede hacer un filósofo o un profeta. Yo me defino como un hombre que escribe o como un hombre que se escribe".

Es más, se considera "infinitamente" mejor lector que escritor, alguien que lee todo lo que "cae" bajo sus ojos, de tal forma que solo el 25 por ciento de sus lecturas son de literatura: ciencia, matemáticas, la obra de grandes místicos, cualquier libro que le diga algo sobre el mundo: "a veces me sorprendo leyendo las etiquetas. Soy un lector omnívoro y me valoro plenamente como tal".

Coincidiendo con la entrega del Premio Formentor, que cumple su undécimo aniversario, la editorial Impedimenta acaba de publicar en español "El ala izquierda", el primer volumen de la trilogía "Cegador", considerada la obra cumbre de Cartarescu y que salió en su país hace más de 20 años, una epopeya sobre la infancia, la muerte, el sueño y el amor.

"'Cegador' es mi texto más importante. Es como el portaaviones dentro de una flota. No me puedo imaginar mi obra sin ese texto en el centro. He escrito libros de todas las clases pero no tienen sentido sin esa gran isla de lava que es".

El Premio Formentor, dotado con 50.000 euros y patrocinado por las familias Barceló y Buadas, reconoce cada año la obra narrativa de aquellos escritores cuya trayectoria prolonga la alta tradición literaria europea y se entrega al comienzo de las Conversaciones Literarias de Formentor.

Unas jornadas que este año se celebran bajo el título "Vírgenes, diosas y hechiceras" y en las que se darán cita cerca de 85 escritores, editores, agentes literarios, académicos, periodistas y personajes de la escena literaria para analizar el drama y la comedia del universo femenino literario.

"Soy un gran admirador de la literatura femenina", ha recalcado hoy Cartarescu que cree que la escritura "de esta parte del mundo" (en referencia a las mujeres) ha sido ignorada.

El autor rumano ha destacado su predilección por las poetas de la antigüedad porque "eran tan modernas como las de hoy en día, estaban animadas por el mismo espíritu" de la literatura hecha por mujeres en la actualidad, caracterizada por una "gran inteligencia del corazón y de la mente.