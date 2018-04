Casanova compara su taller en Montevideo con reunión de Alcohólicos Anónimos

El joven realizador español Eduardo Casanova comparó hoy el taller de creación audiovisual que dará esta semana en Montevideo con una reunión de Alcohólicos Anónimos, en la que en vez de adictos serán los directores quienes hablen de sus problemas.

El también actor explicó en una entrevista con Efe que, en su opinión, no existe una sola fórmula para crear una película, sino que hay millones.

"Esto es como las varitas de Harry Potter, cada varita escoge a su mago", detalló el director de "Pieles", una obra que relata, en un mundo teñido de lila y rosa, las historias de personas físicamente diferentes.

No obstante, el veinteañero dijo que "sí que es verdad que las fórmulas que cada persona encuentra para crear sus proyectos siempre suelen ser el resumen o la mezcla de otras personas" y que, por ello, puede resultar útil a los asistentes al curso su punto de vista.

Además, resaltó que "el proceso creativo de hacer una película es algo complicado en el que uno se encuentra bastante solo", por lo que poder estar con gente que está en la misma fase puede ser útil.

"Es más como una especie de Alcohólicos Anónimos, donde vamos a contar nuestros problemas y nuestras preocupaciones a la hora de crear, más que un lugar donde yo les voy a decir cómo tienen que hacerlo", matizó.

Esta será la primera vez que Casanova (Madrid, 1991) se coloque delante de la pizarra para enseñar y, entre risas, dijo que está casi seguro de que él no es un "buen ejemplo", pero que cuando el Centro Cultural de España le propuso la idea él aceptó porque le apetecía.

"En el taller hay varios días en que yo explico un poco cómo levanto un proyecto, cómo creo un proyecto, desde dónde lo hago y luego hay tutorías individuales con la gente que se ha apuntado", señaló el creador.

En este sentido, el actor que alcanzó la popularidad entre el público español con su interpretación de Fidel Martínez en la serie de televisión "Aída" añadió que cada uno de los asistentes al curso tiene su propio cortometraje y que va a trabajar en función de ello.

En lo referente a su proceso creativo, Casanova subrayó que él crea siempre "desde la ansiedad y desde la obsesión", por lo que para él hacer películas es un modo de buscar respuestas a cosas que le perturban, las cuales son "muchísimas".

Esta no es la primera vez que el director se desplaza a América Latina, ya que estudió en la escuela de cine San Antonio de los Baños en Cuba.

"Me fui a Cuba con la excusa de estudiar y estudié poquísimo. Pero me sirvió mucho más vivir en Cuba, enamorarme en Cuba y conocer la cultura cubana", comentó y señaló que a la hora de emprender un proyecto "ayuda muchísimo más vivir que estudiar".

Con respecto a "La piedad", su próximo largometraje, Casanova dijo que por el momento no puede desvelar mucho, aunque adelantó que se trata de una coproducción con Chile, que al igual que en su primera película el director español Álex de la Iglesia será uno de los productores y que espera rodarla a finales de este año o a principios de 2019.

"Solo he hecho una película, pero he escrito varias, y siento que esta es la más personal que he escrito y la que más se conecta con una parte muy personal mía y bastante oscura", apostilló.

Asimismo, declaró que espera poder presentar este trabajo en la Berlinale, al igual que hizo con "Pieles", pues la primera vez estaba demasiado nervioso y no pudo disfrutar del momento ni darse cuenta de lo que implicaba estar en el festival de Berlín.

"¡Mi primera película en la sección Panorama de la Berlinale, donde había estrenado Shin Sang-ok o Alfred Hitchcock! No lo ves en ese momento", explicó el joven que anotó que lo único que le preocupó en ese momento fue que le quedase bien el traje y no tomar demasiadas cervezas para presentar bien su película.