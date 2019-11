Cat Stevens actuará en el festival Jardins de Pedralbes 2020

El cantautor británico Yusuf Islam, más conocido como Cat Stevens, actuará en la octava edición del festival Jardins de Pedralbes de Barcelona, el 6 de julio de 2020, en el único concierto en España de su gira después de 44 años.

Según ha informado este lunes el festival en un comunicado, Cat Stevens tocará por primera vez en la capital catalana desde 1976 para celebrar el 50 aniversario de su álbum de folk rock "Tea for the Tillerman", con célebres temas como "Wild world" y "Father and son".

Stevens creció en el bloque del café de sus padres, en el distrito del West End de Londres, con la mirada puesta en los Beatles y el folk y blues americano, que lo llevaron a escribir canciones como su primer sencillo, "I love my dog", o el exitoso "Matthew & Son".

Cat Stevens se suma a la lista de artistas ya confirmados para el festival Jardins de Pedralbes 2020, formada hasta la fecha por James Blunt, que actuará el 11 de junio; Bryan Ferry, el 20 de junio; y Alan Parsons, el 30 de junio.