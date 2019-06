Cataluña denuncia la actuación policial del 1-O en el festival escénico en Praga

La crítica a la actuación policial durante el referendo ilegal de independencia del 1 de Octubre y las críticas a instituciones españolas forman parte de la propuesta artística que presenta Cataluña, con pabellón propio, en la Cuatrienal de Praga, un importante festival dedicado a las artes escénicas.

El Institut del Teatre, dependiente de la Diputación de Barcelona presenta el montaje "Prospective Actions (Catalunya 2004-2018)", en el que se exponen situaciones "de conflicto social" como las protestas contra los recortes sociales en 2011; el referéndum del 1 de Octubre de 2017 o las reacciones a la sentencia de la Manada.

La propuesta se desarrolla mediante un juego en el que el espectador tiene que ir siguiendo distintas instrucciones que da una voz en off.

En el escenario dedicado al 1-O aparecen imágenes de la violencia desplegada por la Policía Nacional para evitar la celebración del referendo ilegal, intercaladas con imágenes del pollito Calimero y del discurso del rey Felipe VI, con el himno de España en una composición cacofónica y distorsionada.

"Una de las grandes maneras que tiene el arte de comunicar es no expresar la realidad tal como es, sino darle una vuelta de tuerca para hacer un retorno más picante que implique reflexión", declaró a Efe la comisaria del pabellón catalán, Bibiana Puigdefábregas.

La violencia policial y el efecto de los conflictos en la sociedad son los elementos comunes de los seis escenarios presentados.

"¿Se puede jugar con esto escenográficamente o queda en un plano social, en el cual entran otros factores en juego? ¿Soy primero escenógrafo y después ciudadano? ¿Soy primero madre o padre, y después escenógrafo?", se pregunta Puigdefábregas.

Según la comisaria, esta propuesta obliga al participante a plantearse muchas cuestiones de cómo se produce la implicamos a nivel personal en el mundo.

"No es un 'stand' que te provoca un impacto estético y ya está, sino que una vez que has jugado, te das cuenta que has entrado en otro tipo de reflexión", añade Puigdefàbregas.

Los escenógrafos del Institut también se inspiraron en la protesta del 5 de diciembre de 2018 contra La Manada; la protesta contra el desalojo del centro Can Vies, que llevaba 17 años "okupado" y generó una ola de protestas violentas; y la expropiación de la sucursal bancaria del Pax Bank ocurrida el noviembre del 2014.

Sobre esta propuesta, la comisaria hizo una apología del arte político, ya que, dijo lo político, "va implícito en la palabra arte".

Mientras que Ángel Martínez Roger, comisario del stand español, no quiso entrar a valorar el alcance político de la contribución catalana a esta cuatrienal al considerar que se trata de un concurso, y "no está bien decir nada sobre los rivales".

España lleva al festival, que se celebrará hasta el 16 de junio un cubo "minimalista" de 5x5 metros, diseñado por Alejandro Andújar, por el que transita el visitante mientras escucha "un mundo sonoro" hecho de lenguas muertas.

Cataluña participó en 2011 en el pabellón oficial de España, con la aportación del trabajo de cinco artesanos, y en 2015 ya decidió tener uno propio.

Más de 5.000 profesionales y 800 artistas de 79 países podrán visitar desde este jueves en la Cuatrienal de Praga (PQ19), el certamen más importante de escenografía y arquitectura teatral del mundo.