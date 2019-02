Catherine Breillat: Las feministas me odian por hablar del masoquismo de la mujer

Responsable del salto al cine comercial del actor porno Rocco Siffredi y experta en desnudar ante la cámara los deseos más prohibidos, la cineasta francesa Catherine Breillat protagoniza este mes un ciclo en La Casa Encendida dedicado a la adolescencia y el despertar sexual.

Dado que muchas de sus películas no se han estrenado en España, se trata de una ocasión para asomarse al personal universo de una cineasta provocadora y a menudo incomprendida, acostumbrada a lidiar con la censura y que reivindica su derecho a la transgresión artística: "Tengo derecho a ser Henry Miller", dice a Efe.

"Las feministas me odian por hablar del masoquismo de la mujer", señala la directora de "À ma soeur" o "Romance", que en "Anatomie de l'enfer" hizo beber sangre menstrual a la mencionada estrella italiana del porno y que arremete contra el "puritanismo abominable" del movimiento #Metoo.

PREGUNTA.- En España muchas de sus películas no han llegado a los cines. ¿A qué cree que se debe?

RESPUESTA.- "Romance" (1999) fue un éxito mundial pero en España no gustó, según el distribuidor. Es cine de nicho, no para el gran público. Quizás no existan distribuidores o una red de salas adecuada para ese tipo de cine.

P.- Tardó más de 20 años en poder estrenar su ópera prima y siempre ha estado rodeada de polémica. ¿Se siente incomprendida?

R.- En eso tienen mucha culpa los periodistas. Yo no hago cine erótico, aunque hable de sexo; es un cine cerebral e intimista, no apto para el gran público, que busca escándalo y carne fresca. España no me quiere, ni Italia, ni Alemania. Pero los países nórdicos, anglosajones, incluso asiáticos, sí.

P.- La Casa Encendida (LCE) presenta su trabajo diciendo que se niega a someter al cuerpo femenino al poder masculino. Sin embargo, muchas de sus protagonistas son mujeres que desean ser sometidas. ¿Cómo explica esa contradicción?

R.- Somos animales, nos gustan los hombres ¿no? Eso no quiere decir que la dominación deba ser intelectual o legal. Tener los mismos derechos no es hacer el amor de la misma manera.

P.- La han acusado de misógina.

R.- Escritores como Lautremont o Henry Miller son magníficos y se les permite ser tan misóginos como quieren. Para mí han sido inspiradores, es parte de mi cultura. Puedo escribir textos misóginos increíbles y textos con un enorme desprecio hacia los hombres. Son gestos artísticos, no es política, tengo derecho a no ser políticamente correcta.

P.- ¿Se considera feminista?

R.- Las feministas me odian por hablar del masoquismo de la mujer, del deseo de dominación, de la ambigüedad. "36 fillette" (se proyectará en LCE) habla de una adolescente que fantasea con ser violada. La sociedad le prohíbe confesar su deseo, y eso le lleva a culpar al hombre. Me interesa mucho la negación, me deprime esta sociedad rancia y puritana con las mujeres.

P.- Desde los 60 hasta hoy, ¿hemos avanzado en la liberación sexual?

R.- No. En los 60 y 70 sí hubo libertad. Hay películas de Ferreri, Pasolini, incluso Bresson o Scorsese que hoy no podrían hacerse. Somos más puritanos. Me gustaría el movimiento #Metoo si no fuese tan puritano, pero ese puritanismo abominable y rancio convierte a las mujeres en seres que no saben defenderse.

P.- ¿No cree que ha servido para armar de valor a muchas mujeres para que denuncien abusos?

R.- La violación es un crimen; dejarse hacer por miedo a no obtener un papel es otra. Se condena en redes sociales, sin pruebas, sin investigación, incluso sin denuncia. Hay que denunciar en los tribunales y que se les facilite hacerlo

.

P.- Sin redes sociales quizá no habría sido posible el movimiento, ¿qué opina?

R.- Estoy en contra de esas redes sociales de mierda, es abominable. Todos los movimientos que prenden en internet son demagógicos, sin reflexión. No es el pueblo, es el populacho, no hay nada más aterrador.

P.- En sus películas se carga el mito del amor romántico.

R.- En el amor romántico las mujeres son idiotas, aunque paradójicamente me encanta "Pretty woman". No hay que confundir la vida con la política, el derecho con el espectáculo. Todo lo relacionado con el sexo es muy extraño; es difícil explicar por qué te atrae lo que rechazas, pero eso ocurre.

P.- Trabajó como actriz en el reparto de "Último tango en París" de Bertolucci. Otra polémica reavivada 40 años después en redes sociales (la escena de la violación).

R.- Maria Schneider es guapa y muy buena actriz, pero las buenas actrices no siempre son inteligentes. Yo estuve allí y no ocurrió nada fuera de lo normal.

P.- El ciclo de LCE se centra en la adolescencia, ¿por qué le interesa tanto esa etapa vital?

R.- Es el ciclo más importante de la vida y está poco contado. Yo no soy psicoanalista ni socióloga, no soy ese tipo de cineasta. Aspiro a contar lo que no se quiere contar, lo que se niega: ese es el denominador común de mis películas, conócete a ti misma, incluso lo que no quieres conocer. A Henry Miller nadie le prohibía nada: tengo derecho a ser Henry Miller.

