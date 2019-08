De Catherine Deneuve a Brad Pitt, comienza el desfile de estrellas en Venecia

Dos iconos del cine francés, Catherine Deneuve y Juliette Binoche, serán las primeras estrellas en brillar en la 76 edición de la Mostra de Venecia donde también se espera a astros de Hollywood como Brad Pitt, Meryl Streep, Scarlett Johansson, Johnny Depp o los españoles Penélope Cruz y Antonio Banderas.

Deneuve y Binoche inauguran mañana miércoles el certamen como madre e hija en la ficción "La verité" ("La verdad"), la primera producción europea del japonés Hirokazu Kore-eda, ganador de la última Palma de Oro en Cannes, que también cuenta con Ethan Hawke en el reparto.

Hasta el próximo 7 de septiembre, la isla veneciana del Lido se llenará de focos y glamour para acoger el estreno de algunos de los títulos más esperados de la temporada, entre ellos lo nuevo de directores como Roman Polanski, James Gray, Steven Soderbergh u Olivier Assayas.

Frente al purismo de otras citas festivaleras, el certamen que dirige Alberto Barbera desde 2012 no tiene reparos en acoger en su sección oficial grandes producciones con aspiraciones comerciales como "Ad Astra", la nueva odisea espacial de James Gray, que traerá al Lido a Brad Pitt y Tommy Lee Jones.

O el muy esperado "Joker" de Todd Phillips, con Joaquin Phoenix en la piel del archienemigo de Batman y Robert de Niro en el reparto.

La Mostra tampoco tiene problemas con las plataformas. Aunque se esperaba y no llegó a tiempo lo nuevo de Scorsese, "The Irishman" ("El irlandés"), Netflix ha colocado dos títulos en la competición.

"Historia de un matrimonio", del estadounidense Noah Baumbach, traerá a Scarlett Johansson y Adam Driver y un auténtico despliegue de celebridades rodeará también la presentación de "The Laundromat", la película de Steven Soderbergh sobre los papeles de Panamá, que cuenta con Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Matthias Schoenaerts o Sharon Stone.

También es de Netflix -y de Plan B, la productora de Brad Pitt- "The King", un filme de David Michod que se proyectará fuera de competición. Lo protagonizan Timothée Chalamet y Joel Edgerton y cuenta la historia de un joven Enrique V basada en los dramas históricos de Shakespeare.

Por otro lado, el francés Oliver Assayas ha elegido un reparto cien por cien latino para "Wasp Network" ("Red avispa": Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Gael García Bernal, Wagner Moura, Ana de Armas y Leonardo Sbaraglia protagonizan su thriller de espías cubanos basado en hechos reales y en el libro de Fernando Morais "Los últimos soldados de la Guerra Fría".

Johnny Depp, Mark Rylance y Robert Pattinson estarán en la primera película estadounidense del colombiano Ciro Guerra, "Waiting for the barbarians", un drama colonial y alegórico de la Sudáfrica del "apartheid" basado en la novela homónima del Nobel J.M. Coetzee.

Y Emmanuelle Seigner, Jean Dujardin y Louis Garrel en el filme de Roman Polanski sobre el caso Dreyfus, "J'accuse" ("El oficial y el espía").

Kirsten Stewart se pone en la piel de otra actriz, Jean Seberg, en un filme biográfico que se proyectará fuera de competición y que cuenta la historia de la protagonista de "Al final de la escapada" ("À bout de souffle"), convertida a finales de los sesenta en objetivo del FBI a raíz de su relación con el activista Hakim Jamal.

Pedro Almodóvar y Julie Andrews serán los grandes homenajeados este año con sendos leones de Oro honoríficos. Jude Law y John Malkovich presentarán la nueva entrega de la serie de Sorrentino "The new pope", y el rockero Mick Jagger, con experiencia en la interpretación en más de una decena de largometrajes, clausurará el certamen con "The Burnt Orange Heresy", un thriller italiano ambientado en el mundo del arte.

Por Magdalena Tsanis