La gira "Cause And Effect" de Keane recalará en Madrid y Barcelona en 2020

La banda británica Keane ha anunciado hoy que su gira "Cause And Effect" recalará en 2020 en las ciudades españolas de Barcelona y Madrid para promocionar su último disco de estudio, del mismo título.

Según indica la nota de prensa, sus conciertos en suelo español tendrán lugar el día 23 de enero en la sala Razzmatazz de la ciudad condal y el 27 de ese mes en La Riviera, en la capital, dentro de un periplo de 16 actuaciones en suelo europeo.

La venta general para ambas citas se abrirá este viernes 4 de octubre a las 10 horas en la red de distribución asociada a la promotora Live Nation. Además, se habilitará desde este miércoles día 2 una preventa para miembros del club de fans y otra el jueves a las 10 horas para usuarios registrados en livenation.es.

"Cause And Effect", publicado hace solo unos días, es el quinto disco de estudio de Keane y llega tras cuatro años de paréntesis y de que el vocalista de la banda, Tom Chaplin, volviera a reunirse con el bajista Jesse Quin y el batería Richard Hughes para poner voz a las composiciones de su compañero Tim Rice-Oxley.

Chaplin, que hasta ese momento había publicado dos álbumes en solitario, no grababa junto al resto de Keane desde el lanzamiento en 2012 de "Strangeland".

A este le siguió el recopilatorio "The best of Keane" (2013), con el que celebraron una década de existencia, así como 11 millones de copias vendidas de sus cuatro álbumes previos y la consecución de dos premios Brit y un Ivor Novello.

Tras su paso este mismo verano por varios festivales, incluido Jardines del Botánico de Madrid, Keane volverá a la carretera el 20 de enero para ofrecer en Bruselas la primera actuación de una nueva gira que concluirá el 11 de febrero en Ámsterdam.