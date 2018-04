Cebrián avisa de que sin la prensa capitalista no habría libertad informativa

El presidente de El País, Juan Luis Cebrián, ha advertido hoy de que si la prensa capitalista dejara de existir también desaparecería la libertad informativa, aunque, en su opinión, eso no justifica que "los buitres del capital financiero tengan que controlarla".

Cebrián se ha pronunciado así durante la clausura de la cuarta edición del Congreso de Periodismo Cultural, celebrado en Santander, donde ha reivindicado la importancia de los medios de comunicación privados.

El presidente de El País ha situado la influencia de los principales anunciantes como uno de "los primeros enemigos de la prensa", un grupo en el que también ha incluido a los gobiernos, los poderes sindicales o la propia creencia personal del periodista.

En su intervención se ha referido a las "fakes news" (noticias falsas) y ha dicho que algunos medios públicos, como TV3 y Televisión Española, las publican "todos los días", una situación de la que no culpa a los periodistas, sino a sus dirigentes.

Por otro lado, el presidente de El País ha señalado que los datos constituyen "una nueva riqueza depositada gratuitamente" por los usuarios en las redes sociales y en las compañías de telecomunicaciones.

"Las compañías de teléfono (...) son compañías de datos. Telefónica de España sabe hoy de nosotros más que nosotros mismos", ha avisado Cebrián, quien agrega que un móvil contiene hoy más conocimientos e inteligencia que el que "ha desarrollado el mundo en los últimos 4.000 años"

Por ello, considera que la democracia representativa "está amenazada", ya que esos datos se utilizan para influir en campañas electorales como sucedió, ha precisado, en las americanas o las catalanas.

Cebrián ve un proceso "imparable" en la evolución de las tecnologías, que, a su juicio, provoca que la legislación intente abordar asuntos que ya están "obsoletos".

Según el presidente de El País, esto configura un panorama "crecientemente confuso" y que genera muchas preguntas para las que "nadie" tiene respuestas.

Sobre el linchamiento que se produce en las redes sociales y su influencia, que es el tema central del congreso de Santander, ha indicado que la tarea "más difícil" la tienen los tribunales, porque en esas plataformas digitales se produce un "aluvión de pasiones" que se vuelcan en las redes, a su vez imitado por los medios tradicionales.

"Como yo he sido un objeto de linchamiento, y lo sigo siendo permanentemente, es un tema que me interesa aunque sólo sea por no morir ahorcado por las turbas", ha apostillado.