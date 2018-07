Cécile McLorin Salvant y Brad Mehldau en el día perfecto del Jazzaldia

Los grandísimos conciertos de la cantante Cécile McLorin Salvant y el pianista Brad Mehldau unidos al no menos extraordinario del trío formado por David Holland, Zakir Hussain y Chris Potter han hecho del ecuador del 53 Festival de Jazz de San Sebastián el día perfecto.

La voz de Mary Stallings ha estado además impecable en la ortodoxia en el concierto que ha ofrecido por la mañana en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, donde este sábado recibirá el premio Donotiako Jazzaldia de esta edición y donde McLorin Salvant repetirá actuación tras la de esta noche en la plaza de la Trinidad, en que ha logrado que los viejos estándar emprendan un viaje al futuro.

Antes, Mehldau, que no ha ofrecido nunca un mal concierto en sus otras visitas a San Sebastián, se ha puesto hoy el listón un poco más alto a sí mismo, con una actuación sublime. Inmejorablemente acompañado por Larry Grenadier al contrabajo y Jeff Ballard a la batería, se ha elevado como maestro absoluto de la sutileza y los matices.

Ha comenzado con "Spiral" y ha seguido con otra composición propia, "Seymour Reads the Constitution", que da título a su último álbum, para acometer en tercer lugar una de las versiones más bellas que se puedan hacer del "And I Love Her" de los Beatles.

Como un trío compacto que funciona con una complicidad notoria, el pianista ha proseguido con un repertorio que ha incluido temas como "Maurys Grey Wig" e "Into The City", en el que no ha sobrado ni una sola nota, música hermosísima sin lugar para estridencias.

Tras un primer bis con "Tenderly" y un segundo con "Hey Joe", Mehldau y compañía han dicho adiós al público del Kursaal, entre el que se encontraba el cantante portugués Salvador Sobral, protagonista de la jornada de este sábado.

McLorin Salvant se ha revelado después en la plaza de la Trinidad como marcaban las expectativas, a la vista de sus éxitos de los últimos años y los aplausos recogidos en su gira española. Se ha mostrado como una cantante de talento y proyección inmensa, de voz privilegiada y de amplia tesitura, capaz de crear en el escenario múltiples atmósferas.

En su primera visita al festival donostiarra, esta joven que el próximo mes cumplirá 29 años, ha hecho una reinterpretación muy personal, muy original, de temas como "Let's Face The Music and Dance", de Irving Berlin; "If You Feel Like Singing, Sing", que cantó Judi Garland en la película "Cita en St, Louis", y "Somehowe I Could Never Believe", de la ópera "Streert Scene", de Kurt Weill.

Tiene un gusto exquisito tanto para la elección de su repertorio como para la composición. Como ejemplo, su tema "Fog", que ha cantado en segundo lugar. En un perfecto español ha interpretado una emocionante "Alfonsina y el mar" y ha hecho también un preciosa versión del "And I Love Her" de los Beatles, que con arreglo de género ha transformado en "And I Love Him", sin llegar a ser la enormidad que había tocado Mehldau en el Kursaal unas pocas horas antes.

En primera fila, ha seguido el concierto Mary Stalling, que ha acabado subiendo al escenario en la despedida para interpretar un blues con ella y alabar de paso su "maravilloso talento". McLorin ha estado bien arropada además por un trío de gran calidad formado por Sullivan Fortner al piano, Paul Sikivie al bajo y Kyle Poole en la batería.

Todo esto ocurría después de una lección de jazz con mayúsculas, la del contrabajista David Holland, que inquieto aún a los 72 años sigue firmando alianzas camaleónicas y en esta ocasión ha regresado a San Sebastián con otros dos maestros, el saxofonista Chris Potter y el indio Zakir Hussain, impresionante en la percusión.

Este viernes, la sesión matinal del teatro Victoria Eugenia se ha reservado para Mary Stallings, elegantísima en voz y presencia, en el repaso de títulos como "Old Devil Moon", "You Go to My Head" y "A Night in Tunisia", de Dizzy Gillespie.

Con "People", Stallings ha recordado a Barbra Streisand, que cantó este tema en "Funny Girl", y ha brillado especialmente en la interpretación de un blues acompañada sola al contrabajo por Joshua Ginsburg, excelente en el trío que completaban Hervé Seillin al piano y Mario Gonzi a la batería.

No se ha prodigado demasiado en giras esta cantante de San Francisco. En el Jazzaldia se ha estrenado cuando está a punto de cumplir 79 años, pero con una voz por debajo de esa edad.